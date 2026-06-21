Mercato FC Nantes : 35M€ ! Le coup du siècle pour Kita ?

‎Le FC Nantes pourrait bientôt réaliser une opération financière hors normes sur le mercato. Alors que plusieurs clubs de Premier League surveillent de près Matthis Abline, l’hypothèse d’un transfert qui pourrait atteindre 35 millions d’euros fait déjà beaucoup parler.

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‎Depuis plusieurs semaines, le nom de Matthis Abline circule avec insistance outre-Manche. Selon Télé Nantes Info, l’attaquant nantais suscite un intérêt marqué de la part de Crystal Palace et de Sunderland, deux formations où les techniciens français Pierre Sage et Régis Le Bris apprécieraient particulièrement son profil.

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‎Pour le FC Nantes, cette situation représente une opportunité rare. Dans un marché où les jeunes attaquants capables d’évoluer dans plusieurs registres sont recherchés, Abline conserve une valeur importante malgré une saison qui n’a pas toujours répondu aux attentes.

‎Des chiffres qui interrogent le marché

‎L’éventualité d’une offre de 35 millions d’euros bonus compris surprend toutefois de nombreux observateurs. Avec six buts inscrits en Ligue 1 lors de l’exercice 2025-2026 et un total de 36 réalisations en 157 rencontres professionnelles, les statistiques de l’attaquant restent éloignées de celles généralement associées à un transfert de cette ampleur.

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‎L’écart apparaît encore plus marqué lorsque l’on observe les mouvements récents du marché. L’AS Monaco aurait déjà formulé une proposition estimée à 15 millions d’euros sans envisager une hausse significative, toujours selon les informations relayées dans le dossier.

‎Waldemar Kita face à une occasion exceptionnelle

‎Le contexte rappelle également les discussions de l’été précédent. Sunderland s’était déjà positionné avec une offre avoisinant les 20 millions d’euros, tandis que Waldemar Kita réclamait alors 50 millions d’euros. Un an plus tard, voir le club anglais augmenter fortement son investissement constituerait un scénario particulièrement inattendu.

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‎À Nantes, une vente proche de 35 millions d’euros entrerait immédiatement dans l’histoire du club. Une telle somme dépasserait les références habituelles du FCN et offrirait une marge financière considérable pour reconstruire l’effectif. Même si la prudence reste de mise, l’intérêt confirmé de clubs anglais démontre que Matthis Abline conserve une réelle attractivité sur le marché européen.