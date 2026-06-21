Mercato : Officiel ! Une étoile signe au PSG jusqu’en 2030 !

Alors que la Coupe du Monde bat son plein en Amérique, le PSG règle certains dossiers internes qui urgent. Le club de la capitale a ainsi annoncé la prolongation de contrat d’une attaquante internationale congolaise jusqu’en juin 2030.

Mercato PSG : Merveille Kanjinga prolonge son contrat jusqu’en 2030

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Le PSG a annoncé ce samedi la prolongation de contrat de son attaquante Merveille Kanjinga. La joueuse de 23 ans est désormais liée avec le club parisien jusqu’au 30 juin 2030.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Merveille Kanjinga. L’attaquante internationale congolaise est désormais liée au Club jusqu’au 30 juin 2030. Le Paris Saint-Germain se réjouit de la prolongation de Merveille Kanjinga et lui souhaite encore de nombreux succès sous les couleurs Rouge et Bleu », écrit le club de Nasser Al-Khelaïfi.

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Arrivée au PSG en janvier 2025, Merveille Kanjinga a rapidement trouvé sa place au sein de l’effectif Rouge et Bleu. En 47 rencontres toutes compétitions confondues, l’attaquante congolaise a inscrit 17 buts et délivré 14 passes décisives.

Des performances qui lui ont permis de terminer meilleure passeuse d’Arkema Première Ligue en 2025-2026 et de figurer dans l’équipe type du championnat, confirmant son importance grandissante dans le projet parisien où elle portera le numéro 19.

« Je suis très heureuse de prolonger mon contrat »

Sur la scène internationale, Merveille Kanjinga compte 10 sélections et 5 buts avec l’équipe nationale de République Démocratique du Congo. Elle a notamment participé au retour historique des Léopards Dames à la Coupe d’Afrique des Nations féminines en 2024.

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Elle a notamment contribué activement à la qualification de sa sélection pour la compétition après plus de douze années d’absence. Après la signature de son nouveau contrat, la protégée de coach Paulo César a exprimé sa fierté de continuer l’aventure sous les couleurs rouge et bleu.

« Je suis très heureuse de prolonger mon contrat avec le PSG. Je sens que le Club croit en moi et cela me motive encore plus à continuer de progresser et à donner le meilleur de moi-même pour cette équipe.

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J’ai envie de vivre de grandes émotions ici et de remporter de nombreux trophées pour les supporters parisiens », confie Merveille Kanjinga sur le site officiel du club de la capitale française.