Mercato : Une sensation de la Coupe du Monde envoyée au SRFC

Très actif durant ce mercato estival, le SRFC pourrait avoir une opportunité en or avec la Coupe du Monde qui se dispute en ce moment en Amérique. Une révélation de cette compétition pourrait faire les affaires du club breton.

Mercato : Le SRFC aiguillonné sur un crack égyptien

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D’après l’Insider Mohamed Toubache-Ter, le SRFC aurait tout intérêt à se positionner pour recruter Emam Ashour, auteur d’une prestation remarquée avec l’Égypte face à la Belgique (1-1) lors de la première journée de la Coupe Monde 2026. Auteur d’un superbe but d’une frappe puissante de l’extérieur de la surface, le milieu offensif de 28 ans a également fait souffrir la défense belge grâce à sa qualité technique et ses déplacements.

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Une prestation qui n’est pas passée inaperçue auprès du suiveur du Stade Rennais. Sur Twitter, le célèbre Insider affirme que le compatriote de Mohamed Salah représenterait un profil idéal pour le SRFC sur le marché des transferts. Un profil capable d’apporter la créativité et l’impact offensif qui ont souvent manqué dans l’entrejeu rennais au cours de la saison écoulée.

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Évoluant à Al Ahly depuis trois saisons, Emam Ashour est lié au club du Caire jusqu’en juin 2028. Sa valeur marchande est actuellement estimée à 4 millions d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt, mais ses performances dans cette Coupe du Monde pourraient rapidement attirer l’attention de plusieurs clubs européens et faire grimper sa cote sur le marché des transferts.

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Insaisissable lors de la première journée du Mondial, Ashour a été désigné homme du match du Groupe G Belgique-Egypte, qui s’est terminé par un nul (1-1), lundi à Seattle. Reste maintenant à voir si les dirigeants du Stade Rennais FC se positionneront véritablement sur ce dossier.