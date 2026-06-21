Mercato PSG : Une annonce officielle tombe pour Olise !

Annoncé ces dernières heures comme la prochaine destination de Michael Olise, également pressenti au PSG, le Real Madrid est sorti du silence pour l’attaquant du Bayern Munich. Explications.

Mercato : Le PSG distancé dans le dossier Michael Olise ?

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Dans le viseur du Paris Saint-Germain, Michael Olise plaît beaucoup au Real Madrid, qui serait prêt à dépenser plus de 200 millions d’euros pour s’attacher les services de l’ailier du Bayern Munich. C’était la grosse information mercato de ces derniers jours, Nasser Al-Khelaïfi serait intéressé par un transfert de l’international français.

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L’ailier de 24 ans est l’un des meilleurs joueurs du monde en ce moment et tape logiquement dans l’œil de tous les plus grands clubs européens. Si le Paris SG a fait part de son envie de le recruter, le club madrilène serait également entré dans la course. Florentino Perez a révélé disposer d’une enveloppe colossale de 150 millions d’euros pour le prochain mercato d’été et celle-ci pourrait être mise à disposition de Michaël Olise.

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Un vrai concurrent pour le PSG puisque les dirigeants madrilènes seraient prêts à casser la banque pour l’attaquant bavarois, envoyant un chèque pouvant aller jusqu’à 220 millions d’euros. Face à l’intensité des rumeurs, le club espagnol est monté au créneau.

Le Real Madrid dément un accord avec Michael Olise

La star du Bayern Munich a fait sensation cette saison et continue d’impressionner son monde avec l’équipe de France dans cette Coupe du monde 2026. L’ancien attaquant de Crystal Palace serait aussi ciblé par le Real Madrid. En Espagne, un accord entre Michael Olise et Florentino Pérez a même été évoqué. Mais en réalité, il n’y aurait rien.

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Face à l’emballement médiatique, la Maison-Blanche a décidé de sortir du silence. Dans un communiqué officiel particulièrement rare, le club espagnol a fermement démenti l’existence du moindre contact avec Michael Olise ou son entourage.

Une prise de parole qui intrigue autant qu’elle surprend. Car lorsqu’un club se sent obligé de publier un démenti officiel en plein Mondial, cela ne fait souvent qu’alimenter davantage les spéculations autour du joueur concerné.

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« Le Real Madrid voulait clarifier avec un communiqué public qu’ils n’ont fait aucune approche avec les agents de Michael Olise. La première partie concerne cela, et la seconde concerne sa relation avec le Bayern Munich. Comme quoi ils n’approcheront jamais le joueur avant d’approcher le club », a d’abord expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.

« Le Real Madrid dément tout simplement les rapports comme quoi ils ont un accord avec Michael Olise. Le Real Madrid ne veut pas que ce message soit diffusé, surtout parce que ce n’est pas vrai. […] Le message du Bayern, que ce soit en public et en privé, c’est qu’ils ne veulent pas vendre Michael Olise. Ils veulent continuer avec lui et lui offrir un nouveau contrat », a ensuite ajouté le journaliste italien.

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À voir maintenant si le Real Madrid trouvera un moyen de convaincre le Bayern Munich. Le Paris Saint-Germain, de son côté, se tiendrait à l’affût.