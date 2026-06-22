Mercato FC Nantes : Une recrue défensive débarque au FCN

‎Le FC Nantes poursuit activement la reconstruction de son équipe féminine avec l’arrivée officielle de Margaux Vairon. Après plusieurs départs enregistrés cet été, le club nantais renforce son secteur défensif avec une joueuse qui connaît parfaitement les exigences de l’Arkema Première Ligue.

‎Mercato FC Nantes : Une nouvelle pierre dans le projet nantais

La suite après cette publicité

‎Après avoir marqué les esprits lors du dernier exercice, le FC Nantes féminin entre dans une nouvelle phase de son développement. Quatrième du championnat et demi-finaliste des play-offs, le club ligérien a démontré qu’il pouvait rivaliser avec les meilleures formations françaises.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Le FCN se vide, 4 départs vers l’OM

À voir

Mercato ASSE : Il refuse de prolonger pour rejoindre Sainté ?

‎Cette progression s’est toutefois accompagnée d’un important renouvellement de l’effectif. Entre les fins de contrat, les retours de prêt et le départ de Mariam Toloba vers le Paris FC, les dirigeants nantais ont dû rapidement identifier de nouveaux profils capables de maintenir le niveau de compétitivité affiché ces derniers mois.

‎Margaux Vairon, un profil qui coche plusieurs cases

‎Âgée de 23 ans, Margaux Vairon s’est engagée pour deux saisons et sera liée au FC Nantes jusqu’en juin 2028. Formée et révélée sous les couleurs du Dijon FCO, la défenseure a progressivement gagné sa place dans l’élite du football féminin français. ‎La saison dernière, elle a participé à 20 des 22 rencontres de championnat, dont 17 comme titulaire.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Kita prépare un sale coup à un cadre

Des statistiques qui témoignent de sa régularité et de la confiance accordée par son encadrement technique. Sa capacité à évoluer à plusieurs postes défensifs constitue également un atout précieux pour le FCN.

‎Un renfort cohérent pour les ambitions nantaises

‎Dans son communiqué officiel, le FC Nantes souligne que la joueuse apportera « sa polyvalence, sa lecture du jeu et son expérience de l’Arkema Première Ligue au groupe nantais ». Des qualités particulièrement recherchées dans une équipe en pleine transition. ‎Après les arrivées d’Esther Buabadi et de Natalia Radkiewicz, cette troisième recrue confirme une ligne directrice claire.

Lire la suite sur le FC Nantes :

Mercato FC Nantes : 35M€ ! Le coup du siècle pour Kita ?

À voir

Mercato : Le Stade Rennais prépare un coup surprise en attaque

Mercato FC Nantes : Deux offres XXL sur la table de Kita

Il s’agit de renforcer chaque secteur avec des joueuses déjà habituées au haut niveau français ou européen. Pour Nantes, l’arrivée de Margaux Vairon représente ainsi bien plus qu’un simple remplacement. Elle s’inscrit dans la continuité d’un projet ambitieux qui entend confirmer les excellents résultats obtenus la saison passée.