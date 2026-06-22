Mercato ASSE : Il refuse de prolonger pour rejoindre Sainté ?

L’ASSE avance ses pions avec discrétion mais détermination sur le mercato. Dans le viseur des dirigeants stéphanois, Sohaib Naïr semble avoir pris une décision importante en refusant de prolonger son contrat à Guingamp, un choix qui renforce les espoirs des Verts de conclure ce dossier cet été.

‎Mercato ASSE : Sohaib Naïr, une ancienne trouvaille pour les Verts

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‎Du côté de l’Étrat, le nom de Sohaib Naïr ne date pas d’hier. Selon les informations relayées par Jeunes Footeux, les dirigeants stéphanois avaient déjà tenté leur chance lors du mercato hivernal. ‎À l’époque, Guingamp s’était opposé à tout départ de son défenseur.

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Mais les contacts n’ont jamais été interrompus. Bien au contraire, les échanges se sont poursuivis en coulisses jusqu’à connaître une accélération notable ces derniers jours. ‎‎À 24 ans, le défenseur central présente des qualités particulièrement recherchées.

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Solide dans les duels, performant dans le jeu aérien et capable de relancer proprement, il possède les caractéristiques nécessaires pour renforcer une défense ambitieuse. ‎L’ASSE souhaite également augmenter la concurrence dans son arrière-garde. L’arrivée d’un joueur au profil de Naïr offrirait davantage d’options au staff tout en préparant l’avenir à un poste stratégique.

Un renfort à moindre coût qui s’offre à Saint-Etienne

‎L’élément qui change considérablement la donne concerne sa situation contractuelle. À un an de la fin de son engagement avec Guingamp, le natif de Sidi Bel Abbès aurait refusé une prolongation de contrat. ‎Estimé à environ 2 millions d’euros, le défenseur apparaît aujourd’hui comme une opportunité intéressante pour Saint-Étienne.

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Pour les dirigeants foréziens, l’opération présente un double avantage : recruter un joueur en pleine progression tout en maîtrisant l’investissement financier. Selon les informations relayées par Jeunes Footeux et L’Écho de l’Armor et l’Argoat, les Verts comptent désormais avancer rapidement afin de transformer cet intérêt de longue date en signature officielle.