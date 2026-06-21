ASSE : Ian Cathro face à sa première galère chez les Verts

Afficher l’index Masquer l’index
L’ASSE et Ian Cathro entament une nouvelle aventure qui s’annonce aussi passionnante qu’exigeante. Avant même les premiers rendez-vous officiels, le nouvel entraîneur des Verts doit déjà composer avec une difficulté soulignée par Olivier Dall’Oglio, ancien entraîneur de Saint-Etienne.
ASSE : Ian Cathro,un choix plein de surprise à Saint-Étienne
La suite après cette publicité
Le choix de Ian Cathro a surpris une partie des observateurs. Habitué à évoluer dans des environnements différents, le technicien écossais découvre désormais un championnat réputé pour son intensité et ses exigences quotidiennes. Dans un entretien accordé à Carton Rouge TV, Olivier Dall’Oglio a rappelé que l’adaptation ne serait pas automatique.
Lire aussi : ASSE : Décision radicale de Cathro pour la préparation des VertsÀ voirMercato PSG : Mauvaise nouvelle pour ce crack à 50M€
« Ce n’est pas évident parce que c’est un nouveau coach qui arrive de l’étranger et pareil, c’est un homme et il doit s’adapter à la Ligue 2 et il ne faut vraiment surtout pas la sous-estimer, la Ligue 2 », a souligné l’ancien entraîneur de l’AS Saint-Etienne.
La barrière linguistique sous surveillance
Pour Dall’Oglio, la langue représente un facteur à ne pas négliger dans la gestion d’un groupe. Si certains joueurs maîtrisent plusieurs langues, d’autres pourraient nécessiter davantage de temps pour assimiler les consignes du nouveau staff. L’ancien entraîneur stéphanois insiste sur ce point :
Lire aussi : ASSE : Dall’Oglio règle ses comptes avec Kilmer Sports
« Il faudra peut-être répéter les choses, s’adapter à la compréhension parce que quand on parle déjà tous la même langue, ce n’est déjà pas simple », a-t-il fait remarquer. Une remarque qui reflète une réalité bien connue dans le football professionnel.
Un défi courant dans le football moderne
Malgré ces réserves, Dall’Oglio estime que le langage du football demeure universel. Il rappelle d’ailleurs que de nombreux entraîneurs étrangers ont réussi à s’imposer dans des championnats qu’ils découvraient. Ce qui ouvre une fenêtre d’espoir pour le nouvel entraîneur de l’AS Saint-Etienne.
Lire la suite sur l’ASSE :
Mercato ASSE : Ekwah, un fiasco à 6M€ qui vire au cauchemarÀ voirOM : La date d’officialisation de Genesio est connue !
Mercato ASSE : Stassin s’en va, son successeur arrive !
« Bien-sûr que même s’il y a la barrière de la langue, on doit pouvoir se comprendre car ça reste un jeu, c’est du football », a-t-il rappelé. Pour Ian Cathro, les premières semaines à l’ASSE seront donc déterminantes afin de créer une relation de confiance avec son vestiaire et installer rapidement ses méthodes de travail.