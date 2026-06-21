ASSE : Ian Cathro face à sa première galère chez les Verts

‎‎L’ASSE et Ian Cathro entament une nouvelle aventure qui s’annonce aussi passionnante qu’exigeante. Avant même les premiers rendez-vous officiels, le nouvel entraîneur des Verts doit déjà composer avec une difficulté soulignée par Olivier Dall’Oglio, ancien entraîneur de Saint-Etienne.

‎ASSE : Ian Cathro,un choix plein de surprise à Saint-Étienne

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‎Le choix de Ian Cathro a surpris une partie des observateurs. Habitué à évoluer dans des environnements différents, le technicien écossais découvre désormais un championnat réputé pour son intensité et ses exigences quotidiennes. ‎Dans un entretien accordé à Carton Rouge TV, Olivier Dall’Oglio a rappelé que l’adaptation ne serait pas automatique.

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« Ce n’est pas évident parce que c’est un nouveau coach qui arrive de l’étranger et pareil, c’est un homme et il doit s’adapter à la Ligue 2 et il ne faut vraiment surtout pas la sous-estimer, la Ligue 2 », a souligné l’ancien entraîneur de l’AS Saint-Etienne.

‎La barrière linguistique sous surveillance

‎Pour Dall’Oglio, la langue représente un facteur à ne pas négliger dans la gestion d’un groupe. Si certains joueurs maîtrisent plusieurs langues, d’autres pourraient nécessiter davantage de temps pour assimiler les consignes du nouveau staff. ‎L’ancien entraîneur stéphanois insiste sur ce point :

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« Il faudra peut-être répéter les choses, s’adapter à la compréhension parce que quand on parle déjà tous la même langue, ce n’est déjà pas simple », a-t-il fait remarquer. Une remarque qui reflète une réalité bien connue dans le football professionnel.

‎Un défi courant dans le football moderne

‎Malgré ces réserves, Dall’Oglio estime que le langage du football demeure universel. Il rappelle d’ailleurs que de nombreux entraîneurs étrangers ont réussi à s’imposer dans des championnats qu’ils découvraient. Ce qui ouvre une fenêtre d’espoir pour le nouvel entraîneur de l’AS Saint-Etienne.‎

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« Bien-sûr que même s’il y a la barrière de la langue, on doit pouvoir se comprendre car ça reste un jeu, c’est du football », a-t-il rappelé. Pour Ian Cathro, les premières semaines à l’ASSE seront donc déterminantes afin de créer une relation de confiance avec son vestiaire et installer rapidement ses méthodes de travail.