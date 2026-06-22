Mercato : Le Stade Rennais prépare un coup surprise en attaque

‎Le Stade Rennais ne compte pas attendre les derniers jours du mercato pour renforcer son secteur offensif. Alors que l’avenir de Breel Embolo demeure incertain, les dirigeants bretons avancent déjà sur une nouvelle cible capable d’apporter davantage de variété à l’animation offensive.

‎Mercato Stade Rennais : Une réflexion déjà engagée en coulisses

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‎Les responsables rennais travaillent activement sur plusieurs scénarios afin d’éviter toute improvisation durant l’été. Si la piste menant à Eliezer Mayenda reste suivie avec attention, elle ne constitue manifestement pas l’unique dossier étudié par le club.

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‎Cette anticipation témoigne d’une volonté claire : disposer de plusieurs solutions avant même que la situation de Breel Embolo ne soit définitivement tranchée. Le Stade Rennais souhaite conserver une longueur d’avance sur un marché souvent imprévisible.

‎Un profil polyvalent recherché

‎Selon les informations relayées par le compte X @jonathan35001, la cible visée ne correspond pas au profil classique d’un avant-centre de surface. Le joueur recherché serait capable d’évoluer dans plusieurs zones offensives, notamment derrière l’attaquant principal ou sur le côté gauche.

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‎Cette orientation n’a rien d’anodin. Depuis plusieurs saisons, le Stade Rennais privilégie des éléments mobiles, capables de permuter et de participer à la construction du jeu. La référence à Pablo Pagis illustre cette recherche d’un joueur technique, intelligent dans ses déplacements et à l’aise dans différentes organisations tactiques.

Le SRFC veut enrichir ses options offensives

‎Le club breton semble ainsi poursuivre une idée forte : multiplier les profils complémentaires plutôt que concentrer ses efforts sur un seul poste. Cette approche permet d’offrir davantage de solutions à l’entraîneur tout au long de la saison. ‎À ce stade, aucun nom n’a filtré officiellement.

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Mais une tendance se dégage déjà : le Stade Rennais prépare discrètement un renfort offensif capable d’apporter créativité, mobilité et adaptabilité, des qualités devenues essentielles dans le football moderne.