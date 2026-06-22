Coup de théâtre à l’OM : Une vente XXL proche d’être conclue

Les dirigeants de l’OM touchent au but pour une vente énorme. L’AS Rome serait désormais prête à s’aligner aux demandes financières pour Mason Greenwood.

Mercato OM : Greenwood à Rome, accord total imminent !

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L’Olympique de Marseille est confronté aux exigences strictes de l’UEFA et de la DNCG. Le duo Richard-Lorenzi doit impérativement alléger la masse salariale du club et générer des liquidités significatives. C’est dans cette optique que la vente de joueurs à forte valeur marchande est devenue une priorité absolue.

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Mason Greenwood figure notamment parmi les dossiers les plus urgents. Son transfert à l’AS Rome semble enfin se débloquer après deux semaines de tractations infructueuses. La Repubblica explique que le club italien est désormais disposée à s’aligner sur les exigences marseillaises. Le club italien préparerait les 55 millions d’euros pour finaliser cette affaire.

Vers un paiement échelonné

La source indique que les Giallorossi envisagent un montage financier échelonné pour rendre boucler cette opération. Un premier versement de 20 millions d’euros devrait tomber cet été. Il sera suivi d’échéances réparties sur les saisons à venir.

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Notons que l’accord entre Mason Greenwood et la Roma facilite les discussions, la finalisation du transfert reste soumise aux deux écuries. Des pourparlers directs sont en cours entre Marseillais et Romains. Même si d’autres prétendants, tels que l’Atlético Madrid et la Juventus, restent en embuscade.