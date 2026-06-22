Alerte OM : De lourdes sanctions attendues avant la DNCG

La direction de l’OM connait un début de mercato inquiétant. Elle passe devant la DNCG ce mardi et redoute de lourdes sanctions.

L’OM tentera de convaincre la DNCG

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Le grand jour approche. L’Olympique de Marseille se présente ce mardi devant la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) dans un climat d’inquiétude. Il faut dire que les finances de l’OM sont déficitaires. Le club présidé par Stéphane Richard enregistre des pertes dépassant les 105 millions d’euros.

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L’OM a récemment écopé d’une amende de 10 millions d’euros infligée par l’UEFA. Un ouf de soulagement pour les Phocéens, autorisés à disputer la prochaine Ligue Europa. Ceux-ci espèrent désormais convaincre le gendarme financier français de la viabilité de leur modèle économique pour la saison 2026-2027. Sauf que l’absence de ventes majeures ce mois de juin fragilise la position de l’OM.

Un encadrement de la masse salariale envisagée

Le transfert record de Mason Greenwood à l’AS Rome tarde à jusqu’ici à aboutir. Cette situation fait donc planer une épée de Damoclès sur Marseille. Car la DNCG dispose d’une panoplie de sanctions. Elles vont de l’encadrement de la masse salariale à l’encadrement des indemnités de transfert. Cela obligerait le club à vendre avant tout achat, rappelle La Provence.

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Dans des cas extrêmes, l’instance pourrait aller jusqu’à l’interdiction de recrutement ou une rétrogradation administrative. Ce dernier scenario reste peu probable. L’OM traverse donc un été décisif où chaque décision sportive sera scrutée sous le prisme de la rentabilité financière.