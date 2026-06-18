Coup de théâtre à l’OM : la DNCG vend déjà la mèche ?

Suite au verdict clément de l’UEFA, l’OM se prépare à passer devant la DNGC avec confiance. Mais les premières tendances ne sont pas favorables aux Phocéens.

Inquiétude à l’OM : Le verdict de la DNCG dévoilée

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L’Olympique de Marseille traverse une période décisive en début de mercato. Le club présidé par Stéphane Richard vient d’éviter l’exclusion en Ligue Europa, moyennant une amende de 10 millions d’euros et des contraintes imposées par l’UEFA. L’OM n’est pas encore sorti de l’auberge pour autant.

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La direction marseillaise se tourne à présent vers son examen devant la DNCG. Cette audition était initialement prévue ce jeudi. Elle a été reportée au 23 juin 2026. Ce report a été sollicité par la direction marseillaise, notamment par Frank McCourt et Stéphane Richard, indique L’Equipe.

Un encadrement de la masse salariale

Ce délai permettra à l’OM d’ajuster son dossier financier en intégrant les conséquences liées à la sanction infligée par l’UEFA. D’ailleurs, les phocéens ne devraient pas échapper à une nouvelle sentence. Ils devraient écoper d’un encadrement strict de la masse salariale, ajouter le quotidien sportif.

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Une telle mesure limiterait drastiquement la capacité de l’Olympique de Marseille à recruter. Il faudrait au préalable dégraisser l’effectif. Plusieurs cadres du vestiaire seront ainsi invités à s’en aller. Mason Greenwood figure notamment en tête de liste. Sa vente à l’AS Rome permettrait de renflouer les caisses du club et faire de la place aux nouveaux arrivants.