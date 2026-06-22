Mercato : Un international français rêve de signer au PSG !

Il y a des joueurs que le PSG souhaite recruter pour renforcer son effectif et il y a aussi des footballeurs qui rêvent d’enfiler un jour le maillot du club de la capitale, à l’image d’international français qui se dispute en ce moment la Coupe du Monde en Amérique.

Mercato : Manu Koné veut rejoindre Luis Enrique au PSG

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Double tenant du titre de la Ligue des Champions, le PSG fait rêver de nombreux joueurs, dont un international français. Remplaçant face au Sénégal, Manu Koné pourrait débuter ce soir face à l’Irak à la place d’Aurélien Tchouaméni, lors de la deuxième journée du groupe I de la Coupe du Monde 2026. En parallèle, le milieu de terrain de l’AS Roma sait que son avenir se joue aussi en coulisses.

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Pour équilibrer ses comptes, le club italien va devoir dégager des liquidités avant la fin du mois de juin. Avec cette idée en tête, le joueur de 25 ans, estimé à 50 millions d’euros sur Transfermarkt, s’impose comme un sérieux candidat à un départ, selon les informations du quotidien Il Messaggero ce lundi. Sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le club de la Louve, Manu Koné plaît sérieusement à Arsenal et Chelsea, mais le natif de Colombes rêverait, lui, de rejoindre Luis Enrique au Paris Saint-Germain.

Luis Campos a d’autres priorités

Toujours selon le média transalpin, Luis Campos n’aurait jamais bougé ses pions sur ce dossier. Et tout porte à croire que cet état de fait n’évoluera pas cet été. Si le PSG a été régulièrement associé à Manu Koné ces dernières années, les Rouge et Bleu n’auraient visiblement pas prévu de creuser la piste menant à l’ancien milieu de terrain de Toulouse FC. Avec l’émergence de Lucas Beraldo au poste de numéro 6 et les autres cartouches dans ce secteur, le Paris Saint-Germain ne devrait pas bouger pour renforcer son entrejeu cet été.

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Luis Campos se focaliserait plutôt sur la défense, ou un joueur capable d’évoluer dans l’axe et sur le côté droit serait visé, et aux avant-postes, où un attaquant polyvalent serait également espéré. De quoi briser les rêves de Manu Koné ?