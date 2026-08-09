Mercato PSG : Urgent ! Un communiqué tombe pour Mika Godts !

Mika Godts se rapproche un peu plus du PSG. L’Ajax Amsterdam vient de publier un communiqué officiel qui laisse à penser qu’un dénouement n’est plus loin dans ce dossier. Explications.

Mercato PSG : Mika Godts écarté du premier match de la saison

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Coup de théâtre autour de Mika Godts. Alors que le Paris Saint-Germain et l’Ajax Amsterdam poursuivent leurs négociations pour l’ailier belge de 21 ans, un étonnant rebondissement est intervenu quelques minutes avant le coup d’envoi du premier match de la saison 2026-2027 en Eredivisie.

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Annoncé titulaire dans un premier temps pour le déplacement de l’Ajax Amsterdam sur la pelouse du PEC Zwolle, ce dimanche après-midi, Godts a finalement disparu de la feuille de match. Une décision de dernière minute qui intervient alors que diverses sources annoncent un accord imminent entre le PSG et le club néerlandais pour un transfert pouvant atteindre les 55 millions d’euros, bonus compris.

Face aux nombreuses interrogations, les Ajacides ont rapidement produit un communiqué pour expliquer cette décision. « Mika Godts n’est pas assez en forme pour débuter. Abdellah Ouazane le remplace, effectuant ses débuts en Eredivisie », écrit l’Ajax. Une raison vague qui pourrait être due à l’imminence de son transfert au Paris SG. Même si son agent assure le contraire.

Mika Godts is not fit enough to start. Abdellah Ouazane replaces him, making his Eredivisie debut. — AFC Ajax (@AFCAjax) August 9, 2026

Interrogé par le média De Telegraaf, Niels De Jonck explique que : « son absence n’a rien à voir avec la situation impliquant le Paris Saint-Germain. Ce n’est pas le style de Mika. Il s’agissait simplement d’un cas de surcharge. C’était une mesure de précaution pour éviter de prendre le moindre risque. »

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Le dossier reste donc à suivre de près, mais ce changement de dernière minute pourrait être un indice de taille. Pour rappel, Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, aimerait voir ce dossier bouclé avant mercredi, tout comme celui menant à Ferran Torres, afin de disposer des deux jours pour la Supercoupe d’Europe face à Aston Villa.