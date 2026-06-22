Mercato ASSE : Un serial buteur s’éloigne de Saint-Etienne

Une des cibles de l’ASSE pour remplacer Lucas Stassin se referme aussitôt. Le buteur sollicité par Saint-Etienne se dirige vers un club belge.

ASSE : Elias Filet, potentiel successeur de Stassin rejoint La Louvière

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Alors que le départ de Lucas Stassin de l’ASSE, probablement au Portugal, se profile, Elias Filet s’éloigne. Selon les informations de Sacha Tavolieri, l’éventuel successeur de l’avant-centre belge se rapproche de La Louvière, en Jupiler Pro League (en Belgique).

Après une saison et demie au FC Aarau (en Suisse), l’attaquant de 24 ans aurait été séduit par le projet du club belge, dont le nouvel entraîneur n’est autre qu’Edouard Still, le frère de Will Still (ex-coach de Reims et Lens), nommé à l’AJ Auxerre il y a quelques jours.

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La RAAL aurait bouclé le transfert d’Elias Filet contre une indemnité estimée à 600 000 euros, soit sa valeur marchande actuelle, à en croire le journaliste belge.

Mercato : Le buteur français est très convoités

En attendant officialisation du transfert du joueur formé au FC Sochaux, il faut noter qu’il est convoité par plusieurs clubs en plus de l’AS Saint-Etienne. Il figure sur les tablettes du FC Lorient, du FC Nantes, du Stade Brestois en France.

À l’étranger, le KRC Genk (Belgique), le Celtic Glasgow (Écosse) et Rakow Czestoshowa (Pologne) étudient le profil du natif de Paris.

Saint-Etienne rate un joli coup financier et sportif !

Au regard du montant exigé par le club suisse pour Elias Filet, il est évidemment que les Stéphanois sont passés à côté d’une bonne opération sur le plan financier. Si l’on s’en tient aux statistiques de l’avant-centre français, l’ASSE manque également un joli coup sur le plan sportif.

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En effet, il est auteur de 22 buts et 6 passes décisives en 35 matchs disputés avec le FC Aarau, toutes compétitions confondues, la saison dernière.