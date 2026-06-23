Mercato FC Nantes : Un crack arrive à Nantes, annonce imminente !  

Tout est bouclé pour le retour de Maxime Dupé au FC Nantes. Le gardien de but va signer son contrat dans les prochaines heures.

Mercato FC Nantes : Maxime Dupé passe sa visite médicale !

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Le FC Nantes tient enfin sa première recrue de l’été. Six ans après son départ, Maxime Dupé revient chez les Canaris. Tout s’accélère à Nantes. Le gardien de 34 ans passe sa visite médicale ce mardi à la Jonelière, selon Ouest-France.

Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à l’OGC Nice, le portier formé au club va s’engager pour deux saisons, plus une année en option. C’est un renfort d’expérience pour le club nantais. En ramenant l’ancien gardien des Aiglons à la maison, les dirigeants s’offrent une valeur sûre qui connaît déjà parfaitement l’environnement jaune et vert.

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Le dossier est bouclé. Même si les recruteurs nantais s’activent en parallèle sur la signature, libre elle aussi, de Wilitty Younoussa, c’est bien Dupé qui ouvrira le bal des officialisations estivales du FCN. Sa signature officielle n’est plus qu’une question d’heures.

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Il faut noter que les Kita ont déjà recruté un nouveau coach. Michel Der Zakarian a aussi dit oui pour sauver le FC Nantes. Les dirigeants nantais se mobilisent donc pour lui offrir des renforts solides. Les Canaris veulent vite retrouver l’élite après le chaos de la saison dernière. Pour réussir la reconstruction, de nombreux mouvements sont attendus dans le sens des départs comme dans le sens des arrivées.