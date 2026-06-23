Mercato OM : Accord conclu pour ce phénomène en Angleterre ?  

Les dirigeants de l’OM flairent un joli coup à 0 euro en Angleterre pour ce mercato estival. Les négociations sont en cours.

Mercato : L’OM lorgne un milieu malien

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L’OM s’active pour signer Yves Bissouma sans débourser le moindre centime d’indemnité. Libre dès le 30 juin, le milieu de terrain malien de 29 ans n’a pas convaincu Roberto De Zerbi de le prolonger à Tottenham. Cette situation chez les Spurs offre une occasion en or au club olympien. Marseille cherche un patron pour son entrejeu. Bissouma, de son côté, cherche un rebond.

L’ancien Lillois connaît bien la Ligue 1, mais c’est en Angleterre qu’il a explosé. Quittant la France en 2018 pour Brighton contre 17 millions d’euros, il y a brillé pendant quatre ans. Ses grosses performances ont ensuite poussé Tottenham à investir 30 millions d’euros sur lui. Malheureusement, son aventure londonienne s’est avérée irrégulière, s’achevant sur une saison 2025-2026 très décevante.

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Le journaliste Lassana Camara a confirmé cet intérêt sur X. Yves Bissouma figure parmi les pistes étudiées par l’Olympique de Marseille pour renforcer son milieu de terrain cet été. Le club marseillais apprécie le profil du Malien, mais la concurrence s’annonce rude.

Des écuries saoudiennes, anglaises et espagnoles suivent le joueur de très près. Même si aucun accord n’existe pour le moment, les discussions pourraient s’accélérer. Pour Grégory Lorenzi, contraint de composer avec des finances marseillaises limitées, le marché des joueurs en fin de contrat est une priorité.

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Le milieu de terrain malien apporterait un indéniable saut de qualité technique et physique à l’effectif. Reste toutefois à régler la question financière, car les exigences salariales de Bissouma devront coller au budget olympien. Pour finaliser cette signature gratuite, Marseille devra probablement vendre d’abord.