Mercato OM : Balerdi joue un vilain tour à Stéphane Richard

Stéphane Richard et Grégory Lorenzi ont besoin de liquidités au vue de la situation financière de l’OM. Mais le capitaine marseillais Leonardo Balerdi ne compte pas faciliter la tâche à sa direction dans ce projet. Explications. Explications.

Mercato : Balerdi fait rater une belle occasion à l’OM

La suite après cette publicité

L’OM aurait pu s’assurer une belle vente, dès le début de l’été, mais Leonardo Balerdi en a décidé autrement. D’après L’Équipe, le défenseur central argentin aurait fait l’objet d’une offre de 25 millions d’euros plus bonus de la part du Bayer Leverkusen, au printemps. Mais le joueur de 27 ans aurait repoussé les avances du club allemand.

Lisez aussi : Mercato OM : le successeur de Balerdi arrive pour 10M€

« Le Bayer Leverkusen a proposé 25M€ + des bonus pour Leonardo Balerdi au printemps. Cependant, le défenseur ne s’est pas senti de retourner en Allemagne », rapporte le journal sportif. Sélectionné pour la Coupe du Monde 2026, le compatriote de Lionel Messi s’est blessé et est rentré à Marseille.

À voir

Mercato PSG : Accord proche avec une star allemande ?

Et, désormais, il apparaît difficile de penser que l’Olympique de Marseille va recevoir une offre équivalente pour son joueur, globalement décevant cette saison, et sans Coupe du monde pour le remettre en lumière. L’ancien défenseur du Borussia Dortmund n’aurait pas été séduit par l’approche de la formation allemande.

Lisez aussi : Mercato OM : Grosse colère de Balerdi, il veut claquer la porte

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Balerdi reste cependant un sérieux candidat à une vente sur cette période des transferts, mais sa blessure au mollet, juste avant la Coupe du monde 2026, risque de ralentir les négociations.

Lire la suite sur l’OM

Mercato OM : Après Balerdi et Hojbjerg, un autre pilier sur le départ ?

À voir

Mercato ASSE : Un renfort imminent pour choquer Larsonneur ?

Mercato OM : Ça se bouscule déjà pour Leonardo Balerdi !

Ce refus de Leonardo Balerdi pourrait donc coûter très cher à Stéphane Gérard et Grégory LOrenzi, engagés dans une course contre la montre pour vendre avant la fin du mois de juin.