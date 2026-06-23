Mercato PSG : Ça chauffe entre Paris et l’AS Rome !  

La direction du PSG dégote un solide défenseur en Italie pour ce mercato estival. L’AS Rome joue les trouble-fêtes.

Mercato PSG : Rude bataille pour un roc australien

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15 millions d’euros. C’est le prix fixé pour Alessandro Circati, la nouvelle piste défensive du PSG. Le club parisien s’active pour dénicher les talents de demain, et le jeune international australien de Parme figure en très bonne place sur les tablettes de Luis Enrique.

Né à Fidenza, ce défenseur central italo-australien de 22 ans brille. Parme couve sa pépite, mais sait le départ inéluctable. Actuellement engagé avec l’Australie pour le Mondial, le joueur voit sa valeur grimper au rythme de ses performances internationales. Le Paris SG, séduit par son profil et ses solides performances, veut boucler l’affaire.

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Paris temporise, préférant attendre la fin des tournois internationaux pour finaliser ses dossiers chauds. Mais la concurrence s’organise déjà en Italie. Selon la presse italienne, l’AS Rome vient de dégainer une première offre officielle. Le club romain veut doubler Paris. Cette offensive concrète fait les affaires de Parme, qui espère désormais une augmentation du tarif au-delà des 15 millions d’euros.

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Si le PSG n’a encore formulé aucune proposition écrite, l’intérêt du technicien du club de la capitale, Luis Enrique reste total. Les dirigeants parisiens devront accélérer le mouvement s’ils ne veulent pas voir ce grand talent leur échapper au profit d’un club de Serie A.