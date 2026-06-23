Mercato PSG : Coup de tonnerre ! Julian Alvarez lâche une bombe

Annoncé comme la priorité du PSG et du Barça, Julian Alvarez a publiquement affiché son envie de quitter les rangs de l’Atlético Madrid durant ce mercato estival. Ce ne sont plus seulement des rumeurs.

Mercato PSG : Julian Alvarez réclame son départ !

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Le dossier Julian Alvarez pourrait bien animer l’été du Paris Saint-Germain. Après des semaines de rumeurs, l’attaquant de l’Atlético Madrid a publiquement ouvert la porte à un départ en évoquant son avenir après la qualification de l’Argentine pour les 16es de finale de la Coupe du Monde 2026. Arrivé à l’été 2024 contre un chèque de 90 millions d’euros, l’ancien avant-centre de Manchester City ne s’en cache plus : il veut quitter les Colchoneros cet été.

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« Je crois que ce n’est pas le moment de parler, mais je ne peux pas non plus me cacher. J’essaie d’être une personne honnête. J’ai parlé avec les gens du club, avec ceux à qui je devais parler. Je pense qu’un transfert serait le mieux pour tout le monde et je veux réaliser mon rêve », a confié l’international argentin après la victoire contre l’Autriche (2-0) au Mondial 2026 ce lundi soir, sans citer la destination souhaitée.

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Une sortie médiatique qui a immédiatement relancé les spéculations autour de son futur. D’après les informations relayées par Fabrizio Romano, Julian Alvarez aurait déjà donné son accord à Deco pour rejoindre le FC Barcelone. Mais le club madrilène ne semble pas vraiment chaud à l’idée de renforcer un concurrent direct de Liga.

L’Atlético Madrid prévient le Barça pour Julian Alvarez

Alors que son attaquant Julian Alvarez a publiquement annoncé son envie de départ cet été, la direction de l’Atlético Madrid reste ferme. Le joueur de 26 ans rêve de signer au Barça, mais ses dirigeants refusent catégoriquement de négocier avec les Blaugranas et renvoient Joan Laporta à sa clause libératoire fixée à 500 millions d’euros.

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« Il n’y a aucun prix pour lequel le Barça peut acheter Julian, il ne sera pas transféré au Barça. Soit le Barça paye la clause, soit il n’y aura rien », a prévenu une source de l’Atlético contactée par le quotidien AS. Persuadé que le Barça a contacté Julian Alvarez dans son dos, le club entraîné par Diego Simeone menace même de dénoncer le Champion d’Espagne à la FIFA.

🚨 BREAKING! Julián Álvarez: “I don’t want to hide or act like I don’t want to be clear. I try to be honest”.



“I spoke to Atlético people and I think the BEST for everyone involved is for me to LEAVE”.



“I want to fulfill my DREAM”, told ESPN. 💭 pic.twitter.com/hoguWEAIXX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2026

Sportivement, Alvarez aurait évidemment de quoi séduire le Paris Saint-Germain : mobilité, pressing, polyvalence offensive, expérience du très haut niveau. Mais pour l’instant, le lien entre le natif de Calchin et le PSG ressemble surtout à une mention de marché. Le double Champion d’Europe a les moyens, le statut et l’attractivité pour entrer dans ce type de dossier.

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Mais ni le joueur ni le club parisien n’ont réellement donné du poids à cette piste. Le nom du Paris SG semble surtout apparaître parce qu’il fait partie des rares clubs capables de payer très cher et d’assumer une telle opération.