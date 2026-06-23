Mercato Stade Rennais : Pluie de départs à Rennes cet été !  

La direction du Stade Rennais prépare plusieurs départs pendant ce mercato estival. Pas de place pour les indésirables à Rennes.

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Le Stade Rennais veut lancer l’opération dégraissage. La priorité du directeur sportif, Loïc Désiré consiste désormais à vider le vestiaire de Franck Haise. Avant de finaliser les grosses arrivées de l’été, le club breton doit dégraisser un effectif jugé beaucoup trop lourd. Il y aura donc une vague de départs dans les prochaines semaines.

Les valises se préparent activement à Rennes. Plusieurs joueurs, dont l’avenir est incertain, s’apprêtent à quitter le navire. C’est le cas notamment pour Alidu Seidu, Lilian Brassier, Jordan James et Djaoui Cissé.

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D’autres dossiers complexes sont aussi étudiés. Seko Fofana pliera bagage si une offre satisfaisante arrive sur le bureau des dirigeants. Le cas de Ludovic Blas, lui, fait débat. En interne, on s’active pour éviter que l’ancien Nantais ne parte libre au terme de son contrat. Enfin, l’attaquant Breel Embolo pourrait aussi claquer la porte. L’international suisse fustige son faible temps de jeu sous Franck Haise.

Pour apporter de tonus à l’équipe, Franck Haise a ciblé précisément ses besoins. Trois renforts prioritaires sont ainsi attendus. D’abord, le coach exige un défenseur central d’expérience pour renforcer l’arrière-garde. Ensuite, le staff recherche un ailier percutant. Enfin, un arrière droit viendra compléter ce trio de recrues.

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Après plusieurs saisons passées à gérer un effectif pléthorique, la direction du Stade Rennais change de méthode. Elle souhaite offrir à Franck Haise un groupe resserré. L’objectif est de privilégier la qualité à la quantité, tout en allégeant considérablement la masse salariale du club. Le visage définitif du Stade Rennais reste à dessiner.