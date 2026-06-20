Mercato LOSC : Le Real passe à l’action pour Ayyoub Bouaddi

Impressionnant pour ses débuts en Coupe du Monde avec le Maroc, Ayyoub Bouaddi, milieu de terrain du LOSC, attise l’intérêt de nombreux grands clubs européens, dont le PSG et le Real Madrid. D’ailleurs, les Merengues seraient déjà passés à l’action dans ce dossier.

Mercato LOSC : Le Real Madrid suit Ayyoub Bouaddi durant le Mondial

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Selon les dernières nouvelles de la presse espagnole, le Real Madrid aurait franchi un cap dans le dossier Ayyoub Bouaddi. Révélation de ce début de Coupe du Monde aux États-Unis, Mexique et Canada, le milieu de terrain de 18 ans avait déjà son nom associé à plusieurs clubs de Premier League, ainsi qu’au Paris Saint-Germain et au Real Madrid.

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Et selon les informations du journaliste Robin Martin, les Merengues sont passés à l’action pour le prodige du LOSC. Le spécialiste du quotidien AS rapporte que « hier, des émissaires du Real Madrid se trouvaient à Boston pour observer Ayyoub Bouaddi lors du match Écosse-Maroc. »

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En pleine refondation de son effectif après deux saisons blanches, Florentino Pérez et les décideurs madrilènes seraient intéressés par le profil de Bouaddi. Actif à la récupération du ballon, précis et propre techniquement dans son utilisation, doté d’un gros volume de jeu et d’une clairvoyance bluffante pour son âgé, le jeune homme est prêt à franchir un cap dans sa carrière comme l’annonce son coéquipier Olivier Giroud, qui le voit même déjà à Madrid.

« Il jouera au Real Madrid dès l’année prochaine »

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2029, Ayyoub Bouaddi ne fera pas de vieux jours au LOSC. Impressionnant devant tous les observateurs durant la Coupe du Monde, le jeune international marocain a de fortes de changer d’air d’ici la fin du mercato d’été.

Annoncé un peu partout en Europe, le natif de Senlis pourrait très bien intégrer l’effectif de José Mourinho au Real Madrid dès la saison prochaine, selon Olivier Giroud. Consultant vedette de la BBC, l’ancien international français a dit tout le bien qu’il pensait de la pépite des Lions de l’Atlas.

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« J’ai été impressionné par sa maturité. Il est très bien entouré. Sa tête est bien faite dans le sens, où il est calme, il est confiant. Il reste toujours lui-même. C’est un cadeau de l’avoir dans son équipe. Je pense que le Maroc peut être vraiment très, très, très heureux de l’avoir.

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La seule chose qu’il doit améliorer, et il le sait parce qu’on l’a beaucoup taquiné à propos de ça cette saison dans l’équipe, c’est la finition. Il doit être plus agressif devant le but. S’il y arrive, il jouera au Real Madrid dès l’année prochaine. Laissons-lui et donnons-lui du temps », a expliqué le Champion du Monde 2018.

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