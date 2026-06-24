Mercato ASSE : Le remplaçant annoncé de Stassin pose déjà problème

Lucas Stassin devrait probablement quitter l’ASSE lors de ce mercato estival. Alors que le nom de Keasse Bah est annoncé pour prendre la relève de l’attaquant belge en cas de départ, plusieurs éléments invitent déjà à la retenue et alimentent le débat autour de cette candidature.

‎Mercato ASSE : Keasse Bah, une piste surprise annoncée à Saint-Etienne

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‎À mesure que le mercato estival approche, les noms se multiplient autour de l’attaque stéphanoise. Parmi eux, celui de Keasse Bah a récemment gagné en visibilité. L’avant-centre ivoirien, qui évolue au Stade Lausanne-Ouchy, possède des qualités athlétiques intéressantes et un potentiel reconnu par plusieurs observateurs.

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‎Pourtant, l’emballement reste limité du côté des spécialistes de l’ASSE. Comme l’a souligné Peuple Vert, cette rumeur est apparue de manière inattendue. « C’est une piste qui est un peu sortie du chapeau ces derniers jours », indique le média spécialisé. Une remarque qui traduit le manque d’indices concrets qui relient actuellement le joueur aux dirigeants stéphanois.

‎Des chiffres qui ne dissipent pas les interrogations

‎Lorsqu’un club envisage de remplacer un élément majeur de son effectif, les performances passées sont naturellement scrutées avec attention. Keasse Bah a inscrit huit buts toutes compétitions confondues cette saison en Suisse. Un bilan honorable, mais qui ne suffit pas forcément à convaincre qu’il peut assumer immédiatement un rôle de premier plan.

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‎Dans un championnat exigeant comme la Ligue 2 ou dans la perspective d’une remontée rapide, Saint-Étienne doit pouvoir s’appuyer sur des joueurs capables d’apporter des garanties immédiates. L’expérience récente du club montre que les paris à moyen terme ne produisent pas toujours les résultats attendus dans un environnement aussi exigeant que Geoffroy-Guichard.

‎L’AS Saint-Etienne à la recherche de certitudes offensives

‎Peuple Vert pousse l’analyse encore plus loin. « Pour être très honnête, il est difficile d’imaginer aujourd’hui que le remplaçant de Lucas Stassin. On a davantage l’impression qu’un agent est sorti du bois pour mettre en avant son joueur », écrit le média. Une hypothèse fréquente lors des périodes de transferts où certaines associations permettent de valoriser un profil sur le marché.

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‎Dans les bureaux stéphanois, la priorité demeure la construction d’un secteur offensif performant. Si Lucas Stassin venait à quitter le club, Ian Cathro devrait disposer d’un attaquant capable de peser immédiatement sur les défenses adverses. À ce jour, Keasse Bah apparaît davantage comme un joueur à développer qu’un successeur naturel du buteur belge. Les Verts continuent donc d’explorer plusieurs options avant de prendre une décision.