Mercato OM : Accord conclu pour ce gros transfert  

L’histoire d’amour tourne court. Un an seulement après son retour sur la Canebière, Pierre-Emerick Aubameyang plie bagage. L’OM et son attaquant séparent leurs destins d’un commun accord.

Mercato : Aubameyang et l’OM, le divorce est consommé !

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Aubameyang s’en va. Le Gabonais a fait son retour à l’OM l’été dernier pour aider l’équipe. Mais les objectifs n’ont pas été atteints. Le club phocéen a été éliminé en C1 dès les phases de poules. Les Olympiens ont raté la qualification pour la prochaine édition.

Pour la direction olympienne, la pilule est d’autant plus amère que le joueur pèse lourd sur les finances. Avec ses 4,2 millions d’euros de salaire annuel, l’attaquant de 37 ans est devenu un luxe impossible à assumer pour Stéphane Richard et Grégory Lorenzi. Les dirigeants doivent couper dans les dépenses.

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Vendre ou libérer le joueur s’impose comme une urgence vitale pour remettre les comptes dans le vert. Heureusement, tout le monde y trouve son compte. La valeur marchande du joueur ne fait pas le poids face à l’économie de son salaire. Montant : 2,5 millions d’euros sur Transfertmarkt. Le bilan d’Aubameyang cette saison : 14 buts marqués et 10 passes décisives délivrées.

Ces chiffres, pourtant honorables, n’ont pas suffi à sauver les meubles face aux objectifs fixés par les anciens dirigeants Pablo Longoria et Medhi Benatia. Le rendement individuel est bon, le résultat collectif est un échec.

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Le natif de Laval cherche déjà un nouveau challenge pour rebondir. Les prétendants se bousculent. De l’Europe aux terrains de la Major League Soccer, en passant par le Moyen-Orient, les offres affluent pour effacer cette saison noire. C’est un deal gagnant-gagnant qui se prépare. L’Olympique de Marseille s’allège d’un fardeau financier, tandis que la star s’offre une porte de sortie.