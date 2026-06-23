Mercato OM : Le remplaçant d’Aubameyang arrive, c’est fait !

Pierre-Emerick Aubameyang va quitter l’OM. L’attaquant gabonais laissera un vide en attaque qu’il faudra vite combler. Les Phocéens ont déjà trouvé son successeur avec le retour de Faris Moumbagna.

Mercato OM : Faris Moumbagna pour remplacer Aubameyang

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L’Olympique de Marseille entame un mercato estival avec un objectif clair. Le club phocéen cherche au préalable à alléger sa masse salariale. Des cadres tels que Mason Greenwood et Geoffrey Kondogbia se rapprochent de la sortie. Le départ de Pierre-Emerick Aubameyang semble aussi inévitable.

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L’attaquant gabonais sort d’une saison correcte. Ses 14 buts et 10 passes décisives en 41 apparitions le prouvent. Sauf que son salaire imposant pèse dans les finances de l’OM. Au point où les Olympiens ne peuvent plus se permettre de le conserver à une année de la fin de son contrat.

Les dirigeants de l’OM anticipent même déjà l’après-Aubameyang. La recherche de nouveaux profils est certes active. Mais la solution devrait venir de l’intérieur. Le retour de Faris Moumbagna est au cœur des discussions, selon le compte Informatreize. L’attaquant a prêté à l’US Cremonese lors du dernier exercice.

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Son expérience italienne a été largement freinée par des pépins physiques. Faris Moumbagna n’ayant disputé que 5 matchs de Serie A. De retour à l’OM, il est actuellement en pleine préparation d’avant-saison. L’avant-centre de 25 ans espère obtenir une seconde chance à Marseille. Cela dépendra du départ d’Aubameyang.