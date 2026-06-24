Mercato : L’OM a choisi son gardien pour la saison prochaine

‎L’OM a pris une décision importante pour l’un des postes les plus sensibles de son effectif. Alors qu’un départ de Geronimo Rulli semblait envisagé il y a encore quelques semaines, les dirigeants marseillais ont finalement choisi de poursuivre l’aventure avec le gardien argentin.

‎Mercato OM : Un changement de cap inattendu pour Rulli

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‎Depuis l’ouverture des réflexions sur le mercato estival, plusieurs scénarios circulaient autour de l’avenir de Geronimo Rulli. Son salaire conséquent et la volonté de réorganiser certains secteurs de l’effectif avaient placé son nom parmi les dossiers susceptibles d’évoluer.

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‎Au fil des semaines, la tendance a pourtant changé. Les responsables olympiens ont réévalué la situation et considèrent désormais que l’expérience du portier argentin constitue un atout précieux pour un groupe appelé à connaître plusieurs mouvements durant l’été, selon Foot Marseillais.

‎La stabilité privilégiée par Marseille

‎Dans un marché où les gardiens de haut niveau sont rares et souvent coûteux, conserver un élément déjà intégré au vestiaire représente un choix pragmatique. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Rulli offre des garanties sportives et une connaissance approfondie des exigences du club.

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‎Cette orientation permet également à l’Olympique de Marseille de concentrer ses efforts financiers sur d’autres postes jugés prioritaires. Le club doit en effet gérer plusieurs dossiers importants concernant des joueurs à forte valeur marchande ou disposant de rémunérations élevées.

‎Un nouveau contrat en discussion

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‎La décision de conserver Rulli ne signifie pas que le dossier est totalement bouclé. Les dirigeants marseillais pourraient profiter de cette nouvelle dynamique pour discuter d’un ajustement contractuel avec le gardien argentin.‎ L’objectif est de sécuriser l’avenir du joueur tout en maîtrisant les équilibres économiques du club.