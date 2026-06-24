Mercato OM : Intransigeant, Marseille bloque le gros deal de l’été

L’OM compte bien réaliser un très gros coup financier lors de ce mercato d’été. L’un des plus gros actifs du club phocéen s’appelle Mason Greenwood. Alors que plusieurs clubs européens insistent pour recruter l’ailier anglais, Marseille refuse catégoriquement de céder en dessous de ses exigences financières, fixées à 55 millions d’euros bonus compris.

‎Mercato OM : Greenwood, un dossier qui cristallise toutes les tensions

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‎Arrivé dans un contexte déjà sous pression, Mason Greenwood est rapidement devenu un élément central du projet marseillais. Pourtant, malgré l’intérêt marqué de l’AS Roma, les discussions restent bloquées. La dernière proposition romaine ne correspond toujours pas aux attentes de Marseille, qui estime la valeur du joueur bien au-dessus des montants avancés.

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‎Le club italien aurait proposé un montage financier étalé, avec un premier versement modeste suivi de paiements différés. Une formule jugée insuffisante par la direction olympienne, qui préfère une structure plus solide et immédiate. Dans les coulisses, ce dossier est devenu un véritable test de crédibilité pour la politique de vente du club.

‎Une stratégie financière assumée par Marseille

‎L’OM ne négocie pas seulement un transfert, il défend un équilibre budgétaire fragile. Le contrat de Greenwood court jusqu’en 2029, ce qui place Marseille en position de force relative, même si la volonté de vendre est réelle pour rééquilibrer les comptes. Il y a aussi un autre paramètre rarement mis en avant.

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Il s’agit des 40% du montant d’un éventuel transfert qui reviendraient à Manchester United. Ce qui pousse le club à durcir encore ses exigences. Même une offre venue de Fenerbahçe SK, estimée à 35M€ + bonus, n’a pas fait vaciller la position marseillaise.

‎Une tension économique devenue ligne directrice

‎Dans ce dossier, l’Olympique de Marseille joue une partie délicate entre urgence financière et ambition sportive. Le club sait qu’une vente importante est nécessaire, mais refuse toute opération qui donnerait l’impression d’un affaiblissement de son patrimoine joueur.

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Marseille réclame 50M€ garantis et 5M€ de bonus, soit une exigence rarement atteinte dans ce type de négociation estivale. Ce positionnement ferme est l’illustration d’une volonté claire : transformer Mason Greenwood en actif stratégique plutôt qu’en vente rapide.