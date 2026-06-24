Mercato FC Nantes : Une offre dingue tombe pour Herba Guirassy

Un club italien s’attaque au jeune crack du FC Nantes, Herba Guirassy pour ce mercato estival. Les Kita posent leur condition.

Mercato FC Nantes : Herba Guirassy vers l’Italie cet été ?

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La relégation en Ligue 2 force le FC Nantes à un grand ménage d’été. Pour renflouer les caisses, le club doit vendre ses meilleurs joueurs. Si des cadres comme Matthis Abline ou Johann Lepenant retiennent l’attention, c’est un profil plus discret qui attise aujourd’hui les convoitises en Italie : le jeune Herba Guirassy.

Lecce cherche la perle rare en France. Disposant de finances limitées, les dirigeants italiens ciblent de jeunes talents prometteurs à relancer. Le profil d’Herba Guirassy, ailier gauche de 21 ans né à Angers, leur plaît.

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Le joueur a peu joué. Souvent remplaçant la saison dernière, son bilan affiche deux buts et une passe décisive. Malgré des statistiques timides en Ligue 1, son potentiel séduit à l’étranger. Le célèbre journaliste Gianluca Di Marzio confirme d’ailleurs cet intérêt concret de la formation italienne, qui a inscrit le nom du Franco-Guinéen tout en haut de sa liste.

Le FC Nantes refuse de brader ses pépites. Certes, le président Waldemar Kita ouvre la porte à un départ de son joueur, actuellement sous contrat jusqu’en juin 2028. L’international espoirs possède une vraie valeur marchande. Le patron des Canaris exige donc une somme de 7 millions d’euros pour libérer son attaquant.

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Ce montant bloque les discussions. Pour l’instant, Lecce juge cette valorisation excessive par rapport à ses capacités financières. Les négociations se poursuivent néanmoins, le club italien espérant faire plier la direction nantaise. Pour le moment, on ignore si la relégation en Ligue 2 affaiblira la position de Waldemar Kita, ou si le dirigeant restera inflexible sur ses exigences financières.