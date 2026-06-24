FC Nantes : Der Zakarian a 3 problèmes urgents à régler

‎‎Le FC Nantes aborde un tournant majeur de son nouveau projet avec le retour de Michel Der Zakarian sur son banc. Après une relégation qui a laissé des traces, le technicien français hérite d’un effectif à reconstruire et d’une mission claire : remettre rapidement les Canaris sur la route de la Ligue 1.

‎FC Nantes : Une attaque qui doit retrouver des couleurs

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‎La descente en Ligue 2 a mis en lumière les difficultés offensives nantaises. Trop souvent, les Canaris ont manqué d’inspiration dans les zones décisives, avec un jeu parfois prévisible et peu capable de déséquilibrer les défenses adverses. ‎Michel Der Zakarian devra rapidement trouver les solutions pour apporter davantage de créativité à son équipe.

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En Ligue 2, les formations qui jouent les premiers rôles savent convertir leurs temps forts en occasions franches. Nantes devra donc gagner en efficacité pour éviter de laisser filer des points précieux dès le début de saison.

‎Conserver une assise défensive solide

‎Si plusieurs secteurs ont déçu lors du dernier exercice, la défense constitue l’un des rares fondements sur lesquels le nouvel entraîneur peut s’appuyer. La priorité n’est pas de tout bouleverser mais de renforcer les automatismes déjà présents. ‎

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L’expérience montre que les équipes qui obtiennent leur billet pour l’élite disposent souvent d’une organisation défensive rigoureuse. Le recrutement ciblé d’un défenseur capable d’apporter de la polyvalence pourrait ainsi permettre au FC Nantes de franchir un cap supplémentaire dans sa reconstruction.

‎Un mercato à maîtriser de bout en bout

‎L’autre défi concerne la gestion de l’effectif. Comme souvent après une relégation, plusieurs joueurs pourraient être tentés par un nouveau projet sportif. Le club devra alors composer avec d’éventuels départs tout en restant compétitif. ‎La difficulté réside dans la capacité à préserver une colonne vertébrale stable.

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Changer trop de joueurs durant l’été peut fragiliser un groupe déjà marqué par une saison compliquée. Der Zakarian connaît parfaitement cette réalité pour l’avoir vécue à plusieurs reprises dans sa carrière.

‎Un défi à relever sans perdre de temps

‎Le calendrier ne laissera aucun répit aux Nantais. Chaque semaine de préparation compte dans un championnat où les faux départs coûtent souvent très cher. Le retour de Michel Der Zakarian apporte de l’expérience et une connaissance approfondie du club, deux atouts importants pour encadrer cette reconstruction.

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‎Pour retrouver la Ligue 1, le FC Nantes devra progresser simultanément dans les trois domaines essentiels : l’animation offensive, la solidité défensive et la gestion du mercato. C’est sur cet équilibre que reposera une grande partie des ambitions nantaises lors de la saison à venir.‎