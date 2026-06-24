Mercato PSG : Un milieu de terrain africain rend fou Luis Campos  

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos craque pour un milieu de terrain ivoirien. Le jeune crack brille pendant cette Coupe du monde.

Mercato PSG : Luis Campos lorgne un international ivoirien

Christ Inao Oulaï croule sous les offres en Europe pendant ce mercato estival. Le PSG a coché le nom de ce jeune milieu ivoirien pour apporter de tonus à son entrejeu. Face à l’Allemagne, sa prestation XXL a impressionné tout le monde. Les recruteurs parisiens s’activent, mais la concurrence s’annonce rude.

Le milieu de terrain de Trabzonspor a la force dans les jambes. Né en 2006, le jeune prodige sort d’un exercice solide en Turquie. Cette Coupe du monde lui sert de tremplin pour attirer un cador européen. Il y prouve sa capacité à évoluer au plus haut niveau. Ses performances de haut vol séduisent désormais les géants européens, Paris en tête.

À voir

Mercato OM : Contacts confirmés pour une star à Marseille

Lire aussi : Mercato PSG : 20M€, Campos tient un deal surprise en défense

Le PSG cherche des doublures pour renforcer son milieu. Le profil de Christ Oulaï plaît aux Parisiens. Acheté 5,5 millions d’euros par Trabzonspor en août 2025, le joueur a vu sa valeur marchande exploser. Transfermarkt quadruple son prix, mais son club réclame dix fois plus.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Luis Campos négocie un deal inattendu en Italie

Mercato PSG : Une offre XXL confirmée pour Bouaddi

À voir

OL : Michele Kang déroule son plan révolutionnaire à Lyon

Le quotidien turc Sabah affirme que les dirigeants de Trabzonspor exigent au moins 50 millions d’euros pour libérer leur pépite. Ce montant s’explique par sa jeunesse, son potentiel immense et son rayonnement international. Le club de la capitale apprécie son profil. Toutefois, l’opération s’annonce complexe à cause du prix et de la concurrence. Le RB Leipzig, le FC Barcelone et Chelsea courtisent également l’international ivoirien.