Mercato PSG : Accord annoncé pour un attaquant sensationnel

La direction du PSG perd un nouveau talent. Le jeune attaquant Pierre Mounguengue a décidé de quitter le club parisien. Il est attendu du côté de Kiev.

Mercato : C’est décidé, Pierre Mounguengue quitte le PSG

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain mise régulièrement sur la jeunesse. Luis Enrique intègre de nombreux talents prometteurs à son groupe. Pourtant, cette politique sportive ne suffit pas à endiguer l’exode des « Titis ». Ils sont toujours plus nombreux à chercher du temps de jeu ailleurs.

Lire aussi : Mercato PSG : Luis Campos négocie un deal inattendu en Italie

C’est le cas notamment de Pierre Mounguengue. L’attaquant de 18 ans sort d’une saison sensationnelle. Ses 21 buts avec les U19 ont convaincu la direction du PSG de prolonger son contrat qui expire le 30 juin 2026. Ces négociations ont été un échec. Car le lauréat du doublé Championnat/Gambardella a décidé de décliner la proposition de son club formateur.

Le Dynamo Kiev rafle la mise

La situation de Pierre Mounguengue a rapidement attiré l’attention de clubs européens. Newcastle et le RC Strasbourg surveillaient de très sa progression. Mais le jeune attaquant se dirige finalement vers une destination surprenante. L’insider Djamel le confirme, Mounguengue est en passe de s’engager avec le Dynamo Kiev.

Lire la suite sur le PSG :

Mercato PSG : 20M€, Campos tient un deal surprise en défense

À voir

Mercato FC Nantes : Une offre dingue tombe pour Herba Guirassy

Mercato PSG : Gros couac pour la signature de Summerville !

Ce talent prometteur du PSG a été convaincu par la détermination du club ukrainien et la promesse d’un rôle majeur en équipe première dès la saison prochaine. Il a donné son aval pour un contrat de trois ans malgré le contexte géopolitique en Ukraine.