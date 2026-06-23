Mercato PSG : Gonçalo Ramos tient une offre surprenante !

Trois ans après son arrivée en provenance du Benfica Lisbonne, Gonçalo Ramos pourrait bien quitter le PSG durant ce mercato estival. L’attaquant de 25 ans pourrait poser ses valises chez un autre cador européen.

Mercato PSG : Ruben Amorim veut Gonçalo Ramos à l’AC Milan

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À peine nommé entraîneur de l’AC Milan, Ruben Amorim a fait part à ses dirigeants des joueurs, dont il souhaite qu’ils rejoignent les Rossoneri. Tout en haut de la liste, Gonçalo Ramos, l’attaquant du PSG qui, faute de temps de jeu, n’est pas insensible à un transfert. Selon les informations d’A Bola, le numéro 9 du Paris Saint-Germain aurait pris une décision concernant son avenir en club.

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Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Ramos aurait décidé de quitter le club de la capitale, dans le but de gagner du temps de jeu et de devenir titulaire dans un autre club européen. Et cela tombe bien, puisque le Corriere dello Sport rapporte que l’AC Milan aurait déjà contacté son entourage afin d’évoquer une arrivée en Italie cet été.

Si Luis Enrique a l’art de faire entrer en jeu Gonçalo Ramos au bon moment, il ne le considère pas comme un titulaire en puissance. Profitant de cette situation, le nouvel entraîneur du club lombard souhaiterait faire venir son compatriote durant ce mercato.

Ayant d’excellents contacts avec Jorge Mendes, l’agent de Ramos, le technicien portugais aurait même fait du partenaire d’Ousmane Dembélé sa priorité numéro 1 au poste d’avant-centre, précise le Corriere dello Sport, relayé par Milan News. L’offre des Rossoneri serait déjà prête.

L’AC Milan propose 30M€ pour Gonçalo Ramos

Le quotidien sportif italien indique que les dirigeants milanais seraient disposés à formuler une offre de 30 millions d’euros à leurs homologues parisiens pour obtenir la signature de Gonçalo Ramos, lequel serait d’ores et déjà d’accord pour rejoindre Ruben Amorim en Serie A.

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Cependant, alors que le club parisien attendrait 40 millions d’euros pour son joueur, les décideurs milanais auraient d’ores et déjà fixé le salaire que Ramos pourrait percevoir la saison prochaine. Selon les dernières révélations du Corriere Dello Sport, le compatriote de Vitinha devrait toucher 5 millions d’euros annuels, soit le même montant qu’un certain Rafael Leao, qui est sur le départ.

Dernièrement, le journaliste Romain Molina estimait en revanche que le PSG pourrait avoir du mal à vendre Ramos cet été. « Il risque d’avoir beaucoup « d’échanges de joueurs » cet été pour équilibrer les écritures comptables et pallier au manque de liquidités de certains clubs.

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Exemple : le PSG souhaite vendre Ramos, mais a bien conscience que son prix est prohibitif pour l’immense majorité des équipes, donc Luis Campos cherche, au cas où, un joueur intéressant à mettre dans la balance de l’autre côté », explique le spécialiste mercato. Affaire à suivre…