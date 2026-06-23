OM : Une décision de McCourt change tout devant la DNCG

L’OM se présente ce mardi devant la DNCG. Et si de lourdes sanctions sont redoutées, Frank McCourt a pris une décision qui change la donne. Le milliardaire américain assume ses responsabilités.

DNCG : Frank McCourt va encore sortir le chéquier pour sauver l’OM

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Une nouvelle sentence plane sur les Phocéens. Après l’amende de 10 millions d’euros infligée par l’UEFA, l’OM a rendez-vous ce mardi devant la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). La direction marseillaise devra convaincre l’instance afin de mieux préparer la saison à venir.

Pour défendre son dossier, Marseille avance avec un duo présidentiel. Le président par intérim Alban Juster et Stéphane Richard son successeur. Ce dernier prendra officiellement à partir du 4 juillet, même s’il est déjà au travail à l’OM. Leur mission est claire. Ils devront démontrer que l’institution phocéenne est en ordre de marche, avec un plan de redressement rigoureux.

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L’atout majeur de l’OM reste une fois de plus le soutien indéfectible de son propriétaire. L’Equipe le confirme, Frank McCourt a réaffirmé sa volonté de se porter garant des pertes accumulées et du budget prévisionnel. Cette implication financière du milliardaire américain est l’argument clé pour écarter de lourdes sanctions.

Stéphane Richard est arrivé au siège de la LFP

Le spectre d’une rétrogradation administrative est déjà écarté. Et même si un encadrement de la masse salariale est très probable, le sauvetage financier de l’OM semble assuré. Stéphane Richard est arrivé ce matin au siège de la LFP pour cette audience décisive.

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L’inquiétude grimpe ainsi à Marseille. Car le verdict attendu de la DNCG déterminera le cadre strict dans lequel l’OM pourra bâtir son effectif pour la saison à venir.