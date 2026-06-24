Mercato PSG : Transfert imminent de deux cracks à Paris !

Les mouvements s’enchainent du côté du PSG en ce début de mercato. Après Pierre Mounguengu en route pour Kiev, deux jeunes espoirs vont également quitter le Paris Saint-Germain.

Mercato : Samba Coulibaly et Elijah Ly quittent le PSG

Le Paris Saint-Germain possède un excellent centre formation. La preuve ? Son équipe réserve a réalisé une saison 2025-2026 exceptionnelle, marquée par un doublé Championnat/Gambardella. Pourtant, ce succès sportif ne suffit pas à retenir tous ses joyaux. Le PSG enregistre même deux nouveaux départs en son sein.

Lire aussi : Mercato PSG : Accord annoncé pour un attaquant sensationnel

À voir

Mercato ASSE :Quelles sont les meilleures options pour KSV ?

L’Equipe le confirme, les espoirs Samba Coulibaly et Elijah Ly ont décidé de poursuivre leur progression loin de Paris. Les négociations internes n’ont pas suffi à les faire changer d’avis. Le défenseur central de 18 ans et l’ailier du même âge ont refusé de prolonger leur contrat avec le PSG. Ces espoirs sont désormais tout proches de rebondir en Belgique

En route pour le Cercle Bruges

Le quotidien sportif précise que le défenseur Samba Coulibaly va signer son tout premier contrat professionnel avec le Cercle Bruges. L’affaire est déjà pliée en interne. Le champion de Belgique en titre ne devrait pas tarder à officialiser sa signature.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato PSG : 20M€, Campos tient un deal surprise en défense

Mercato PSG : Gros couac pour la signature de Summerville !

🚨 DEUX NOUVEAUX TITIS PARISIENS S'APPRÊTENT À QUITTER LE PSG ! ❤️💙❌



Samba Coulibaly 🇫🇷 et Elijah Ly 🇫🇷 (18 ans) vont s'engager avec le Club Bruges. 👋



🗞️ @lequipe pic.twitter.com/GUoi1ZhFzP — Actu Foot (@ActuFoot_) June 24, 2026

Elijah Ly, de son côté, était courtisé par Villarreal CF et le PSV Eindhoven. Mais le jeune ailier aurait privilégié le projet belge. Le Cercle Bruges semble donc bien parti pour arracher deux talents au PSG cet été. D’autres départs sont attendus.