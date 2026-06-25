ASSE : Officiel ! Un rendez-vous capital scellé pour Saint-Étienne

‎L’ASSE connaît désormais la date exacte de l’un de ses premiers grands rendez-vous de la saison en Ligue 2. Face à Grenoble, les Verts retrouveront un adversaire qui leur avait laissé un souvenir frustrant, dans un contexte particulier marqué par l’absence d’une partie de leur soutien habituel.

‎ASSE : Un derby régional déjà très attendu face à Grenoble

‎La Ligue de Football Professionnel a officialisé la programmation du match entre l’AS Saint-Étienne et Grenoble pour la troisième journée de Ligue 2. Les Verts accueilleront leurs voisins isérois le 20 août à 20 heures dans l’enceinte de Geoffroy-Guichard, une affiche qui attire déjà l’attention des supporters.

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‎Cette confrontation réveille des souvenirs récents. Lors de leur dernière rencontre dans le Chaudron, les Stéphanois avaient cru tenir la victoire avant de voir Grenoble revenir dans les derniers instants. Ce résultat avait laissé un goût d’inachevé à un public de l’ASSE habitué à voir son équipe faire respecter sa loi à domicile.

‎Un Geoffroy-Guichard privé de sa voix habituelle

‎Cette fois encore, l’environnement du match sera particulier. Les sanctions décidées par la commission de discipline de la LFP entraîneront la fermeture du Kop Nord et du Kop Sud. Deux tribunes qui constituent habituellement le moteur sonore du stade.

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‎Pour Saint-Étienne, l’absence de ces groupes de supporters représente bien plus qu’un détail. Au fil des saisons, le Chaudron a souvent puisé sa force dans cette atmosphère unique capable de pousser l’équipe dans les moments les plus compliqués.

‎Un rendez-vous révélateur pour les ambitions stéphanoises

‎Au-delà du simple calendrier, cette rencontre constituera un premier indicateur pour mesurer les ambitions de l’ASSE dans ce championnat de Ligue 2. Les hommes du staff stéphanois devront montrer leur capacité à gérer la pression et à répondre présents dans un match à forte portée régionale.

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La rencontre sera diffusée sur beIN Sports 1 à 20 heures, un créneau devenu familier pour les Stéphanois la saison passée. Reste désormais à transformer ce rendez-vous officiel en succès sportif devant un Geoffroy-Guichard qui, malgré les absences en tribunes, attend une réaction forte de son équipe.