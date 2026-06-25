Mercato PSG : Accord secret annoncé pour Michael Olise !

‎Dans le viseur du PSG cet été, Michael Olise continue d’alimenter les rumeurs mercato. Derrière ces rumeurs et les montants vertigineux évoqués ces derniers jours, une révélation venue d’Allemagne apporte toutefois un éclairage inédit sur un dossier qui semblait promis à de nouveaux rebondissements.

‎Mercato PSG : Olise, un talent qui attire Paris et toute l’Europe

‎Depuis plusieurs mois, Michael Olise franchit les étapes à une vitesse remarquable. Après une saison particulièrement réussie sous les couleurs du Bayern Munich, l’ancien joueur de Crystal Palace poursuit sur sa lancée lors de la Coupe du monde 2026, où son influence technique saute aux yeux.

Lire aussi : PSG : Coup de tonnerre ! Le Bayern ouvre la porte pour Olise

À voir

OL : Lyon dans une nouvelle ère avec la milliardaire Kang

‎Sa qualité de dribble, sa vision du jeu et sa capacité à faire basculer une rencontre expliquent l’intérêt croissant des plus grandes puissances européennes. Le PSG suit naturellement l’évolution d’un joueur français qui s’impose désormais parmi les références offensives de sa génération. Dans le même temps, le Real Madrid est régulièrement cité parmi les clubs séduits par son profil.

‎Une relation entre présidents qui change la donne

‎Selon le journaliste allemand Christian Falk, le dossier serait pourtant beaucoup plus verrouillé qu’il n’y paraît. Le spécialiste affirme que les dirigeants du Bayern Munich et du Real Madrid entretiennent aujourd’hui des relations particulièrement étroites. ‎« Le Real Madrid aimerait recruter Michael Olise. Mais il est faux de dire qu’il aurait la moindre chance de signer le Français cet été », explique Christian Falk.

Lire aussi : Mercato PSG : Accord conclu pour ce buteur !

Le journaliste poursuit en révélant les échanges entre les deux présidents : « Hainer a clairement fait savoir à son collègue et ami que le Real Madrid n’avait aucune chance de recruter Olise. De son côté, Pérez a également clairement indiqué que le géant de la Liga ne tenterait aucune démarche sans en avoir préalablement informé Hainer. »

‎Le Bayern ferme totalement la porte

‎Au-delà des bonnes relations entre dirigeants, le Bayern Munich dispose d’un argument de poids : son contrat. Michael Olise est lié au club bavarois jusqu’en 2029, ce qui place les dirigeants allemands dans une position de force rarement contestable. ‎Christian Falk insiste d’ailleurs sur ce point.

À voir

ASSE : Urgent ! Terrible nouvelle pour Saint-Etienne

Lire aussi : Mercato PSG : Une annonce officielle tombe pour Olise !

« Ils ont donc conclu ce pacte de transfert, appelons-le le « pacte présidentiel ». À l’heure actuelle, le Real Madrid sait qu’il n’y a aucune chance, même s’il devait proposer 300 millions d’euros », a-t-il confié. Une déclaration spectaculaire qui traduit la détermination du Bayern à conserver son joyau offensif. ‎

Lire la suite sur le PSG :

Mercato PSG : Transfert imminent de deux cracks à Paris

Mercato PSG : Transfert imminent de deux cracks à Paris !

À voir

FC Nantes : Le plan mercato à 30M€ des Kita pour la Ligue 2

Dans ce contexte, les spéculations autour d’un départ apparaissent largement prématurées. Pour le PSG comme pour les autres prétendants européens, le message venu de Munich est clair : Michael Olise demeure un élément central du projet bavarois et aucun transfert n’est envisagé à court terme. Une position ferme qui contribue à calmer un feuilleton déjà très médiatisé.