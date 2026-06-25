Mercato OM : Accord conclu, tout est OK pour ce gros transfert

La direction de l’OM pousse un cadre vers la sortie pendant ce mercato estival. Un club argentin est acheteur.

Mercato : L’OM valide le départ d’un cadre

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Marseille va lancer l’opération dégraissage cet été. La direction de l’OM accepte de vendre Geronimo Rulli pour 9 millions d’euros, alors que le gardien argentin possède un statut de titulaire indiscutable. Boca Juniors souhaite recruter le portier olympien, dont le contrat expire dans un an.

Acheté 4 millions d’euros à l’Ajax Amsterdam il y a deux ans, le champion du monde a alterné le très bon et le moins bon. Rulli a d’abord ébloui la Ligue 1 lors de la saison 2024-2025 en devenant le joueur clé de Roberto De Zerbi. La saison suivante s’est avérée bien plus sombre. Fragilisé par une défense en détresse, le gardien a sombré avec son équipe.

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L’OM veut s’alléger d’un salaire important. Le club phocéen ne retiendra pas son joueur de 34 ans. Selon le média TyC Sports, Boca Juniors propose une offre concrète. Les dirigeants argentins offrent 9 millions d’euros. Cette somme représente une aubaine inespérée pour Marseille pour un joueur en fin de contrat en juin 2027.

Le joueur valide cette option. Passé par Montpellier et Villarreal, Geronimo Rulli voit d’un bon œil ce retour en Argentine pour y finir sa carrière. Même si Boca Juniors garde sous le coude les pistes Álvaro Montero et Sergio Rochet, le Marseillais demeure leur priorité.

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L’accord semble imminent entre les différentes parties. Ce deal arrangerait grandement les finances de l’Olympique de Marseille, qui doit impérativement vendre pour éviter les sanctions de l’UEFA. Ce transfert en bonne voie constituerait ainsi la première belle opération de l’été pour le club olympien.