Mercato : L’OM grille tout le monde et signe un joyau de L1

‎L’OM poursuit sa politique de recrutement tournée vers l’avenir et s’apprête à accueillir l’un des jeunes attaquants les plus suivis du football français. En devançant plusieurs prétendants sur le dossier Jah-Mason Telusson, le club marseillais réalise une opération qui pourrait compter dans les années à venir.

‎Mercato OM : Un talent prometteur bientôt olympien

‎Les dirigeants marseillais, avec Grégory Lorenzi en tête, avancent avec méthode sur le marché des jeunes talents. Selon les informations relayées par le compte spécialisé Naninho06 sur X, Jah-Mason Telusson se rapproche fortement de la cité phocéenne pour y signer son premier contrat professionnel.

Lire aussi : Ça chauffe entre l’OM et l’OL : Une lourde accusation tombe

‎Formé à l’OGC Nice, l’attaquant né en 2008 arrive au terme de son engagement avec le club azuréen. L’OM a su saisir l’opportunité et finalise un accord portant sur trois saisons, sous réserve de la traditionnelle visite médicale.

ℹ️ Jah Mason Telusson (2008/Attaquant) va signer son 1er contrat professionnel d’une durée de 3 ans avec l’Olympique de Marseille.

Signature prévue très prochainement après la VM.

Grosse perte pour le Gym qui n’aura jamais proposé de contrat pro à l’international U18 🇫🇷 pic.twitter.com/69osRYlX5s — Nico 🪄 (@naninho06) June 24, 2026

‎Un profil qui séduit les recruteurs marseillais

‎Si le dossier suscite autant d’intérêt, c’est parce que Telusson présente des qualités particulièrement recherchées chez les attaquants modernes. Rapide, capable de prendre la profondeur et efficace dans la surface, le jeune international français U18 a marqué les observateurs tout au long de la saison.

À voir

Mercato Stade Rennais : L’avenir de Samba scellé, plan B activé

Lire aussi : Ça chauffe à l’OM : McCourt fait une promesse à la DNCG !

‎Ses statistiques parlent d’elles-mêmes avec 10 réalisations en 13 rencontres de championnat U19. Capitaine des équipes de jeunes niçoises, il s’est également distingué par sa maturité et son leadership malgré son jeune âge.

‎Marseille prépare déjà l’avenir

‎Cette arrivée s’inscrit dans une tendance observée depuis plusieurs saisons à Marseille. Le club cherche à renforcer son réservoir de jeunes joueurs capables d’intégrer progressivement le groupe professionnel. ‎Le recrutement de Jah-Mason Telusson confirme cette orientation.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato PSG : Transfert imminent de deux cracks à Paris !

Coup de théâtre à l’OM : Mason Greenwood snobe l’AS Rome ?

À voir

Mercato PSG : Campos négocie une double opération XXL

Mercato : Incroyable ! Il sabote une opération à 9M€ pour l’OM

En attirant l’un des espoirs les plus cotés issus de la formation niçoise, l’OM sécurise un profil à fort potentiel tout en envoyant un signal fort à la concurrence. Pour Marseille, ce pari sur la jeunesse pourrait bien devenir l’une des belles histoires du mercato estival.