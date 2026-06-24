Mercato OM : Contacts confirmés pour une star à Marseille

L’OM avance sur plusieurs dossiers mercato et une vente particulièrement lucrative se dessine. L’AS Rome est bien en négociations avec Mason Greenwood.

Mercato OM : Gian Piero Gasperini échange avec Mason Greenwood

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Après des semaines de tergiversation, le transfert de Mason Greenwood à l’AS Rome s’accélère. Les négociations sont entrées dans une phase décisive. La Gazzetta Dello Sport assure explique que Gian Piero Gasperini était présent à Rome lundi et mardi matin pour préparer le mercato estival.

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L’entraîneur des Giallorossi en a profité pour confirmer que l’attaquant de l’OM était sa « priorité » pour renforcer son secteur offensif cet été. Les discussions entre le technicien italien, le joueur de 24 ans et son entourage ont déjà débuté. Elles ont porté des fruits. Mason Greenwood ayant donné son accord pour rejoindre la capitale italienne.

La nouvelle offre de l’AS Rome dévoilée

Il ne reste plus qu’aux deux écuries de trouver un terrain d’entente. Les positions commencent à converger. La direction de l’OM doit impérativement renflouer ses caisses avant le 30 juin sous peine de lourdes sanctions de l’UEFA. Elle réclamerait environ 55 millions d’euros pour Mason Greenwood.

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Ce prix freinait jusqu’ici l’aboutissement du deal. Sauf que l’AS Rome prépare une nouvelle offensive. Selon les dernières indiscrétions, son offre globale devrait atteindre les 50 millions d’euros.. Cette dynamique est renforcée par une diplomatie au sommet. Les propriétaires Dan Friedkin et Frank McCourt ont échangé directement. Cela devrait accélérer cette vente tant attendue.