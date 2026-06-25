Mercato : Le Bayern terrasse le PSG pour un génie du Mondial

Attaqué de toute part pour son prodige français, Michael Olise, le Bayern Munich a du répondant sur le marché des transferts. Le club allemand a réussi à damer le pion du PSG pour une sensation de la Coupe du Monde 2026 en Amérique. Explications.

Mercato PSG : Le Bayern Munich frappe un très gros coup

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Le Bayern Munich a réalisé le très gros coup du mercato en parvenant à boucler le transfert d’Ismael Saibari avant le début de la Coupe du Monde 2026. Le club bavarois a raflé la mise malgré un intérêt très prononcé du PSG. Auteur d’une phase de poules très convaincante au Mondial en Amérique avec notamment 3 buts en 3 matchs, l’international marocain Ismael Saibari va quitter le PSV Eindhoven cet été.

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Annoncé un peu partout en Europe, l’attaquant de 25 ans va poser ses valises en Bundesliga. En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, un accord aurait d’ores et déjà été trouvé entre le club néerlandais, le joueur et le Bayern Munich. Pour finaliser ce gros coup, le Rekordmeister va débourser une somme de 55 millions d’euros.

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Le club allemand a eu le nez creux en bouclant cette transaction avant le début de la Coupe du Monde puisque le prix de Saibari aurait probablement augmenté après ses performances XXL avec les Lions de l’Atlas. Une grosse désillusion pour le PSG, qui a suivi l’évolution de ce dossier de très près, à en croire le site Fussball Daten.

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D’après le portail allemand, Luis Campos était très intéressé à l’idée de faire signer le compatriote d’Achraf Hakimi cet été. Toujours selon la même source, Luis Enrique aurait même validé cette piste, considérant l’ancien joueur du Feyenoord Rotterdam comme un excellent renfort, capable de jouer à plusieurs postes en attaque et au milieu de terrain et de se mettre au niveau technique exigé par l’entraîneur parisien. Outre le PSG, Tottenham était également à l’affût dans ce dossier, mais partait de plus loin, sans qualification en Ligue des Champions.

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Malgré le fort intérêt du Paris Saint-Germain, Ismael Saibari va donc poursuivre sa carrière au Bayern Munich dès la saison prochaine.