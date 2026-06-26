Mercato ASSE :La data tranche pour un attaquant avant Cathro

L’ASSE serait bien inspirée de converser Irvin Cardona, cette saison, malgré ses statistiques pas forcément satisfaisantes, selon les données de Data’Scout.

Mercato : Irvin Cardona coche plusieurs cases pour rester à l’ASSE

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L’ASSE aurait intérêt à poursuivre l’aventure avec Irvin Cardona (28 ans) en Ligue 2. C’est la tendance donnée par la source, à la question « stop ou encore ? », concernant le polyvalent ailier. Les chiffres du média spécialisé, comme l’observation, plaident en faveur de l’attaquant, dont le profil colle à plusieurs besoins offensifs des Verts.

Capable de répéter les courses à haute intensité, de prendre la profondeur et de se montrer tranchant dans la zone de vérité, Irvin Cardona s’est imposé comme un élément capable de faire des différences. Son efficacité devant le but, mais aussi sa capacité à délivrer la passe juste, en font un joueur à forte valeur ajoutée dans le secteur offensif stéphanois.

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Le numéro 7 de l’AS Saint-Etienne n’a pas été prolifique cete saison. Il a marqué 7 buts et a délivré 7 passe décisives en 33 matchs disputés en Ligue 2, pendant la saison régulière. Lors des 3 matchs de barrages, il est resté muet.

Mercato ASSE : Irvin Cardona, Stop ou Encore ?https://t.co/qJ4gLNUXZf — Peuple Vert (@PeupleVertFr) June 25, 2026

Comment tirer le meilleur de Cardona avec son profil atypique ?

Pour autant, un éventuel maintien dans l’équipe stéphanoise ne peut se penser sans réflexion sur son utilisation. Car Irvin Cardona n’est pas un ailier de un-contre-un, ni un joueur capable de créer seul des décalages balle au pied sur de longues séquences de transition. Son rendement est avant tout lié au cadre collectif dans lequel il évolue.

Pour en tirer le meilleur, Saint-Étienne doit l’entourer de profils capables de créer, de fixer, de gagner les duels et de lui offrir des situations exploitables dans les espaces ou dans la surface. C’est dans ce registre, celui d’un attaquant lancé et servi dans de bonnes conditions, qu’il exprime le mieux ses qualités de vitesse et de finition.

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En clair, la balance penche du côté d’un « encore », mais pas à n’importe quelles conditions. Conserver Irvin Cardona a du sens, à condition que l’ASSE bâtisse une animation offensive capable de mettre en valeur ses points forts plutôt que de l’exposer à ses limites. La présaison devra permettre au nouvel entraineur, Ian Cathro, de mesurer la viabilité de cette option avant de trancher.