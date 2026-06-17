Ça chauffe à l’OM : Un transfert à 10 M€ se concrétise !

En plus de Mason Greenwood, la direction de l’OM va certainement se séparer d’un autre taulier. Pierre-Emile Hojbjerg est en négociations secrètes avec l’Atalanta Bergame.

Mercato OM : Pierre-Emile Hojbjerg proche de l’Atalanta Bergame

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L’Olympique de Marseille connait un début de mercato agité. Les dirigeants phocéens le savent. Ils procéderont à un dégraissage massif afin de renflouer des caisses qui sont dans le rouge. Le dossier Mason Greenwood occupe une place centrale dans ce processus de ventes.

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L’AS Rome étant proche de finaliser son transfert pour environ 50 millions d’euros. Mais l’attaquant anglais n’est pas le seul Marseillais proche de poser ses valises en Italie. Pierre-Emile Hojbjerg se dirige lui aussi vers le championnat italien. L’international danois semblait jusqu’ici réticent à rejoindre l’Atalanta Bergame. La donne a radicalement changé.

Les négociations pour son transfert ont débuté

Pierre-Emile Hojbjerg ambitionne désormais de quitter le navire OM. Le départ brutal de Roberto De Zerbi, les performances en berne et la menace de l’UEFA ont sans doute pesé dans sa prise de décision. La Provence le confirme, l’agent du joueur et la DEA ont échangé autour d’une future collaboration.

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Cette transaction pourrait être conclue pour environ 10 millions d’euros. La direction de l’OM n’a pas encore reçu d’offre concrète pour son vice-capitaine. Cette initiative de confirme en tout cas les velléités de départ de Pierre-Emile Hojbjerg.