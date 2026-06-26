Mercato OM : Incroyable ! Marseille pris au piège avec Greenwood

Mason Greenwood ne devrait pas rester à l’OM à l’issue du mercato estival. Fragilisé par une situation économique délicate, Marseille risque même de perdre son attaquant à un tarif bien inférieur à ses espérances.

‎Mercato OM : Marseille perd la main dans les négociations pour Greenwood

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‎L’été s’annonce particulièrement mouvementé sur la Canebière. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2029, Mason Greenwood apparaît comme l’un des joueurs susceptibles de quitter Marseille afin d’alléger une masse salariale devenue trop lourde pour les finances du club.

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‎Cette situation place pourtant les dirigeants olympiens dans une position délicate. Les clubs intéressés savent que l’OM cherche avant tout à rééquilibrer ses comptes. Dans un tel contexte, difficile d’imposer ses conditions lors des discussions, un élément qui pourrait peser lourdement sur le montant d’un éventuel transfert.

‎Jérôme Rothen annonce une décote importante

‎Sur les ondes de RMC Sport, Jérôme Rothen estime que la réalité économique de Marseille change totalement la donne. Selon lui, « Greenwood, aujourd’hui, qu’on annonçait à 40-50M€, eh bien je pense qu’il n’y aura pas d’offre à ce prix-là. Du moins, pas de la part d’un club d’un championnat majeur en Europe. »

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‎L’ancien international français poursuit son analyse en expliquant pourquoi les prétendants pourraient attendre le bon moment : « Les clubs qui veulent l’acheter aujourd’hui, ils se disent : « Marseille, la situation, on ne va pas monter au-dessus de 25M€ ». » Une estimation qui traduit le déséquilibre actuel entre vendeurs et acheteurs.

‎Un dossier encore plus complexe pour Marseille

‎Au-delà du montant du transfert, un autre paramètre complique l’opération. Lors de son arrivée en Provence, un pourcentage sur une future revente a été négocié avec Manchester United. Cette clause réduit mécaniquement le bénéfice que pourrait tirer l’OM d’une vente. ‎C’est précisément ce point qui transforme ce dossier en véritable casse-tête stratégique.

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Même si un départ permettrait d’alléger la masse salariale, une indemnité limitée ne garantirait pas un gain financier aussi important qu’espéré. Dans ce type de dossier, la valeur sportive d’un joueur ne suffit plus : le contexte économique du club vendeur influence directement son prix de marché.