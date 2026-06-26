Mercato ASSE : C’est confirmé ! Un retour surprise acté

‎‎L’ASSE poursuit sa restructuration estivale avec un mouvement aussi discret que symbolique. Le club stéphanois a bouclé le retour d’Eliaquim Mangala dans un rôle totalement différent de son premier passage.

‎Mercato ASSE : Un retour inattendu dans un Forez en reconstruction

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‎Le nom d’Eliaquim Mangala n’avait pas laissé une empreinte marquante lors de son précédent passage à l’ASSE en 2022, dans un contexte de lutte pour le maintien. Pourtant, le football aime les secondes chances, parfois sous des formes inattendues. ‎

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Selon les informations relayées par La Voix des Verts, confirmé par Peuple Vert, l’ancien international français s’apprête à réintégrer le club dans un rôle d’encadrement. Une transition qui intervient après son départ du club bolivien d’Oriente Petrolero, officialisé via un message publié sur Instagram et repris sur son compte X (Twitter).

‎Ian Cathro, le facteur déclencheur du retour

‎Ce comeback ne doit rien au hasard. Ian Cathro, nouvel homme fort du projet stéphanois, connaît parfaitement Mangala pour avoir déjà travaillé avec lui à Estoril. Une relation de confiance qui pèse dans la construction du staff.

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‎Dans les coulisses, cette connexion a clairement accéléré le dossier, surtout dans un contexte où l’AS Saint-Etienne cherche à stabiliser son encadrement après une saison sous tension.

‎Un staff qui se structure autour de l’expérience

‎L’arrivée de Mangala comme second adjoint s’inscrit dans une logique plus large : apporter du vécu à un groupe en reconstruction. Aux côtés de Bryant Lazaro, il vient renforcer une ossature technique encore en construction.‎ Ce choix traduit une stratégie assumée : entourer le coach de profils capables de parler vestiaire, pression et haut niveau sans filtre.

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‎L’ASSE veut accélérer sa montée en maturité sportive. Et Mangala, malgré un passage joueur mitigé, incarne une expérience européenne précieuse. Il devrait devenir le deuxième adjoint d’Ian Cathro, un signal fort sur la hiérarchie interne du staff.