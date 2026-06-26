Mercato OM : Une offre XXL est sur la table de Stéphane Richard  

Un club argentin lorgne le gardien de but de l’OM, Geronimo Rulli. Ce dernier n’est pas chaud pour quitter Marseille cet été.

Mercato OM : Boca Juniors fonce sur Rulli

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Boca Juniors veut Geronimo Rulli. Le club argentin a contacté l’entourage du gardien marseillais pour tester la faisabilité d’un transfert cet été. À Marseille, la situation est tendue car la DNCG surveille les finances. Pour éviter des sanctions sur sa masse salariale, l’OM doit vendre pour près de 60 millions d’euros.

Geronimo Rulli fait partie des joueurs poussés vers la sortie, aux côtés de Balerdi et Hojbjerg. Sorti éprouvé par une saison chaotique en Provence, le portier de 34 ans ne fermait pas la porte à un départ, même s’il lui reste un an de contrat. Le club de Buenos Aires cherche un nouveau titulaire, mais l’opération s’annonce complexe.

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Selon les révélations de TyC Sports, le joueur ne pourrait partir qu’en réglant une clause libératoire de 9 millions d’euros. Cette information surprend. Les clauses de ce type sont interdites dans le football français, et ce montant paraît démesuré pour un trentenaire en fin de contrat, évalué à 6 millions d’euros.

Rulli a déjà planifié son avenir. Le gardien olympien n’envisage pas du tout de rejoindre Boca. Son objectif est de retourner à Estudiantes, son club formateur, mais seulement lorsqu’il sera libre. Des discussions ont même déjà eu lieu avec ses anciens dirigeants.

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Si ce scénario se confirme, l’Argentin compte honorer sa dernière année de contrat à Marseille pour partir gratuitement l’été prochain. Ce choix contrarie les plans des dirigeants marseillais. Le club phocéen voulait vendre son gardien dès cet été afin de toucher une indemnité de transfert. Cette vente aurait aussi permis d’économiser son salaire imposant de 320 000 € par mois, ce qui le place parmi les dix joueurs les mieux payés du vestiaire.