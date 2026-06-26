Mercato : Le Stade Rennais dégaine une offre pour un phénomène

La direction du Stade Rennais fonce sur un crack en Belgique. Une offre de 3,8 M€ est sur la table des dirigeants belges.

Mercato : Le Stade Rennais craque pour un Américain

La suite après cette publicité

Le Stade Rennais passe à l’offensive pour un roc. Pour muscler son flanc droit, le club breton cible Bryan Reynolds, le latéral américain de 24 ans qui brille au KVC Westerlo. Rennes propose déjà 3,8 millions d’euros. Cette somme approche les 4 millions réclamés par la formation belge, soit le montant déboursé pour l’acheter à l’AS Roma en 2023.

Selon le journaliste Sacha Tavolieri, les dirigeants rennais veulent ainsi griller la politesse à une rude concurrence. La bataille s’annonce intense car Rennes n’est pas seul sur le coup. Des franchises de MLS surveillent la situation de près. De leur côté, les Glasgow Rangers ont dégainé les premiers avec une offre de 2,5 millions d’euros, repoussée par Westerlo.

À voir

Mercato ASSE : Accord conclu pour ce transfert !

Lire aussi : Mercato : Le Stade Rennais boucle un double coup XXL

Le staff du Stade Rennais cherche une doublure solide pour concurrencer Przemyslaw Frankowski, freiné l’an dernier par des pépins physiques à répétition. Le profil recherché est un crack capable de challenger le Polonais, ce dernier conservant la haute estime de Franck Haise. Bryan Reynolds est en pleine forme et peut faire le job en Bretagne.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato Stade Rennais : Un club débarque à Rennes pour Alidu Seidu

Mercato Stade Rennais : C’est fait, un nouveau crack a signé

À voir

Mercato OM : Une offre XXL est sur la table de Stéphane Richard

Le joueur allie puissance défensive et projections rapides dans son couloir. Athlétique, jeune mais fort d’une vraie expérience, l’Américain représente surtout une opportunité financièrement très abordable. La saison dernière, il a disputé 40 matchs en Jupiler Pro League. Bilan : 2 buts et 4 passes décisives.