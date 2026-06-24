Mercato Stade Rennais : Le SRFC s’offre un crack en attaque

‎‎Le Stade Rennais poursuit sa stratégie de valorisation de son centre de formation avec la signature professionnelle d’Amadou Diallo. Revenu d’une grave blessure pour réaliser une fin de saison remarquable, le jeune ailier guinéen franchit une étape majeure dans sa carrière et nourrit déjà de belles ambitions sous les couleurs rouge et noir.

‎Mercato Stade Rennais : Une ascension récompensée après des mois de patience

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‎Dans le football moderne, les trajectoires ne sont jamais linéaires. Celle d’Amadou Diallo en est une parfaite illustration. Freiné par une rupture des ligaments croisés qui l’a éloigné des terrains durant toute la première moitié de saison, le jeune attaquant n’a jamais renoncé à son objectif.

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‎Son retour a rapidement changé la donne. Avec cinq réalisations en douze rencontres de National 3, dont quatre lors des cinq derniers matchs de l’exercice, le joueur de 19 ans a terminé la saison sur un rythme impressionnant. Une dynamique qui a convaincu les dirigeants rennais de lui offrir son premier contrat professionnel pour les trois prochaines années.

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L'attaquant, qui a notamment participé aux JO 2024 avec la Guinée, continue l’aventure en Rouge et Noir jusqu’en 2029. 𝘍𝘦́𝘭𝘪𝘤𝘪𝘵𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘈𝘮𝘢𝘥𝘰𝘶. — Stade Rennais F.C. (@staderennais) June 23, 2026

‎Un profil offensif qui séduit les dirigeants rennais

‎Cette signature n’est pas le fruit du hasard. Au sein du club breton, les dirigeants suivent depuis longtemps l’évolution du jeune international guinéen, passé notamment par les Jeux olympiques de 2024. ‎Sur le site officiel du club, Philippe Barraud a détaillé les qualités qui distinguent l’attaquant : « Amadou est un gaucher qui peut jouer sur tout le front de l’attaque avec une préférence pour le côté droit ».

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Le directeur du recrutement de l’Académie met également en avant sa capacité à éliminer ses adversaires dans les zones décisives. « C’est un joueur offensif, qui aime dribbler, provoquer, créer de l’incertitude tout en étant à l’aise dans la surface et face au but », souligne-t-il.

‎Une nouvelle étape dans le projet rennais

‎Cette promotion illustre la confiance accordée par le Stade Rennais à ses jeunes talents. Le club continue de miser sur la formation pour préparer son avenir sportif. ‎Amadou Diallo savoure quant à lui ce moment particulier. « C’est l’aboutissement d’années de travail, de sacrifice, de patience », a-t-il confié. Philippe Barraud rappelle toutefois que cette signature n’est qu’un commencement :

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« Amadou s’inscrit dans notre volonté de développement avec ce premier contrat professionnel au terme de son contrat aspirant », avant d’ajouter : « À lui de faire étalage de tout son registre pour trouver sa place ». Un défi à la hauteur du talent que le Stade Rennais espère désormais voir éclore au plus haut niveau.