Mercato PSG : Ça chauffe entre Paris et le FC Barcelone !  

Le PSG et le FC Barcelone se déchirent pour un milieu de terrain ivoirien pendant ce mercato estival. Il faudra lâcher une offre XXL pour s’offrir le joueur.

Mercato : Le PSG et Barcelone s’affrontent pour un Ivoirien

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En plein Mondial, Christ Inao Oulaï éblouit la Côte d’Ivoire. Ses prestations spectaculaires affolent déjà l’Europe, le PSG et Barcelone en tête. À 20 ans, le milieu de terrain de Trabzonspor change radicalement de dimension. Ses forces ? Il récupère le ballon, casse les lignes, se projette vers l’avant. Ce profil fait de lui une cible prioritaire pour les directeurs sportifs cet été.

Le Mondial n’a fait que confirmer son immense potentiel. Selon les informations de SportsBoom, deux géants mènent notamment la lutte : le Paris SG et le FC Barcelone. Les deux staffs recherchent son profil, à savoir un joueur capable d’apporter de l’intensité et du volume de jeu.

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Mais la concurrence s’annonce rude. L’Angleterre s’invite aussi au bal des prétendants. Chelsea et Tottenham surveillent attentivement le jeune prodige, confirmant son statut de joueur frisson de sa génération. Face à cette concurrence, Trabzonspor dicte ses conditions.

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Le club turc exige 50 millions d’euros pour libérer sa pépite cet été. C’est un prix élevé. Mais c’est le juste reflet de son talent et de son impact international. Entre la France, l’Espagne et la Premier League, la guerre est déclarée. Chaque bon match au Mondial pourrait encore faire grimper la note. Le directeur sportif du PSG, Luis Campos pourrait passer à l’attaque dans les prochaines semaines pour battre les concurrents.