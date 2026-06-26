Mercato PSG : Olise à Paris ? Enorme révélation venue d’Allemagne

‎‎Michael Olise est l’une des priorités offensives du PSG pour ce mercato. Entre révélations venues d’Allemagne et stratégie silencieuse du club parisien, le dossier prend une tournure bien plus sérieuse qu’un simple bruit de couloir.

‎Mercato PSG : Le Paris SG active discrètement la piste Michael Olise

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‎Le nom de Michael Olise revient avec insistance dans les discussions du mercato parisien ces dernières semaines. Selon les informations initiales de L’Équipe, le PSG surveille de près la situation du milieu offensif du Bayern Munich, auteur de prestations remarquées sous le maillot bavarois et avec l’équipe de France.

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‎Dans ce dossier, le journaliste allemand Christian Falk (Sport Bild) a confirmé la tendance en lâchant une phrase qui a fait l’effet d’un signal fort : « N’oubliez pas le PSG, d’ailleurs. Le club s’intéresse également à Olise et travaille sur ce dossier. » Une déclaration qui place officiellement Paris parmi les prétendants crédibles, aux côtés d’autres cadors européens.

‎Une concurrence fermée… sauf pour Paris

‎Le marché autour d’Olise semble pourtant structuré. Le Real Madrid, cité un temps comme potentiel acteur, a fermé la porte. Christian Falk précise même que les échanges entre dirigeants ont été clairs : « Herbert Hainer a clairement fait savoir à son collègue et ami, Florentino Pérez, que le Real Madrid n’avait aucune chance de recruter Olise. »

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‎Cette clarification redessine totalement le paysage du dossier. Le PSG se retrouve mécaniquement avec un boulevard stratégique, même si la concurrence du Bayern Munich reste interne : prolonger ou vendre devient une équation centrale pour le club allemand.

‎Le Bayern face à un choix stratégique délicat

‎L’avenir d’Olise dépend désormais de la position du Bayern Munich. Toujours selon Christian Falk, la situation contractuelle impose une réflexion : « La question principale concernant Olise sera de savoir s’il signera ou non un nouveau contrat avec le FC Bayern », a-t-il indiqué.

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‎Le journaliste ajoute une lecture plus froide du dossier : « Ils devront éventuellement le vendre un an avant l’expiration de son contrat pour dégager des fonds. » Une réalité économique qui ouvre une fenêtre d’opportunité pour le PSG, toujours attentif aux talents offensifs de moins de 25 ans capables de dynamiter une attaque.

‎Une opportunité que le PSG ne veut pas rater

‎Dans les coulisses, Paris semble observer sans précipitation mais avec méthode. Le profil d’Olise colle parfaitement à la nouvelle politique sportive : technique, créatif, décisif dans les petits espaces.

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Son adaptation au très haut niveau européen renforce encore son attractivité. ‎Son contrat longue durée au Bayern lui laisse du temps… mais pas à l’infini, ce qui pourrait forcer une décision anticipée du club allemand. ‎