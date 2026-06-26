PSG Mercato: Luis Campos boucle un accord attendu en attaque

Le feuilleton Randal Kolo Muani touche à sa fin. De retour de prêt à Tottenham, l’attaquant du PSG se rapproche sérieusement d’un retour en Italie, où il a défendu les couleurs de la Juventus en 2024-2025.

Mercato : Un flop quitte définitivement le PSG

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Randal Kolo Muani quitte définitivement le PSG, c’est quasi officiel. D’après le Corriere dello Sport, l’attaquant français est tout proche de rejoindre définitivement la Juventus Turin. Les discussions entre les deux clubs seraient désormais dans leur phase finale. Arrivé à l’été 2023 contre un chèque de 95 millions d’euros, Kolo Muani ne devrait donc plus être Parisien dans les prochains jours.

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Le montant de l’opération devrait se situer entre 30 et 40 millions d’euros. Les dirigeants parisiens et turinois travaillent sur une formule permettant de satisfaire toutes les parties. L’idée privilégiée serait un prêt assorti d’une obligation d’achat. Cette formule permettrait à la Vieille Dame d’étaler le coût de l’opération tout en offrant au PSG la garantie de récupérer une indemnité de transfert pour l’ancien attaquant de l’Eintracht Francfort.

Sauf retournement de situation de dernière minute, Randal Kolo Muani devrait donc poursuivre son aventure en Italie. Une issue attendue depuis plusieurs semaines, alors que le natif de Bondy ne faisait plus partie des priorités de Luis Enrique pour la saison à venir. Auteur d’un seul but en 30 matchs de championnat avec Tottenham, l’international français sort d’un exercice délicat en Premier League et va tenter de se relancer en Italie.

Ses performances décevantes lui ont notamment coûté sa place avec les Bleus pour la Coupe du Monde 2026. Son profil continue néanmoins de susciter de l’intérêt en Europe. La Juve fait du compatriote de Kylian Mbappé l’une de ses priorités pour renforcer son secteur offensif et pallier le départ de Dusan Vlahovic, en fin de contrat.

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Déjà passé par le Piémont entre janvier et juin 2025, Randal Kolo Muani conserve une cote importante auprès de la direction turinoise, malgré une saison difficile en Premier League avec Tottenham. De son côté, le Paris Saint-Germain souhaite se séparer d’un gros salaire.

« Les négociations avancent bien pour le retour de Randal Kolo Muani à la Juventus, qui prévoit de recruter l’attaquant du PSG », écrit Nicolo Schira sur les réseaux sociaux, avant de dévoiler les contours du deal. « Il s’agit d’un prêt avec option d’achat qui deviendra une obligation pour 30-32 millions d’euros une fois atteinte la qualification en Ligue des champions », explique le journaliste italien.

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