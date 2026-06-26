Mercato PSG : Grosse fake news pour Gonçalo Ramos ?

‎‎Gonçalo Ramos pourrait quitter le PSG à l’occasion de ce mercato d’été. Mais les dernières informations concernant une prétendue offre de l’AC Milan ne seraient totalement pas vérifiées.

‎Mercato PSG : Une offre officielle envoyée pour Gonçalo Ramos ?

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‎Le feuilleton Gonçalo Ramos continue d’alimenter les discussions alors que le Paris Saint-Germain prépare un mercato estival particulièrement mouvementé. Ces dernières heures, plusieurs médias ont affirmé que l’AC Milan avait déjà transmis une première proposition officielle afin de recruter l’international portugais.

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‎Cette information a rapidement fait réagir les supporters parisiens, d’autant que l’ancien buteur de Benfica cherche davantage de temps de jeu après une saison où la concurrence offensive est restée particulièrement intense. Un départ n’aurait donc rien d’impossible, mais encore faut-il distinguer les faits des simples spéculations.

‎Un démenti qui change complètement le scénario

‎Alors que la rumeur prenait de l’ampleur, le compte X spécialisé PSG Inside Actus est venu apporter un sérieux démenti. Selon cette source, aucune offre officielle de 30 millions d’euros n’est arrivée sur les bureaux du Paris Saint-Germain, contrairement à ce qui circulait depuis plusieurs heures.

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‎Le message précise toutefois que la situation reste susceptible d’évoluer rapidement. Dans un mercato, l’absence d’offre aujourd’hui ne signifie pas qu’une négociation ne pourra pas débuter demain, ce qui explique la prudence affichée par les dirigeants parisiens.

Je préfère démentir les rumeurs annonçant que l'AC Milan aurait déjà transmis une offre de 30 millions d'euros pour Gonçalo Ramos. C'est totalement faux. À l'heure actuelle, aucune offre officielle n'est encore arrivée sur les bureaux du Paris Saint-Germain. En revanche, cela… pic.twitter.com/bgN6lbZLjS — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) June 25, 2026

‎Le PSG garde la main dans les négociations

‎Même sans proposition officielle à ce stade, Gonçalo Ramos demeure un joueur très apprécié sur le marché européen. L’AC Milan n’est d’ailleurs pas le seul club à suivre attentivement sa situation. ‎L’Atlético de Madrid, la Juventus et le Borussia Dortmund surveilleraient également l’évolution du dossier.

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Cette concurrence pourrait permettre au PSG de conserver une position de force si un transfert venait réellement à se concrétiser durant l’été. ‎Le Paris Saint-Germain n’a jamais affiché une volonté absolue de se séparer de son attaquant portugais. En revanche, comme souvent dans les grands clubs européens, une offre jugée satisfaisante pourrait modifier la réflexion des dirigeants.